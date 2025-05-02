國巨布局被打亂 有硬仗要打

日本美蓓亞三美昨（1）日拉高收購日本感測器大廠芝浦電子報價每股5,500日圓，更宣布今日就啟動公開收購，打亂國巨（2327）布局。

國巨昨日也發布英文新聞稿，指出對方拉高報價，驗證國巨看好芝浦電子的成長潛力，同時正重新評估TOB（股票公開收購）條件與條款，預計5月中旬開始收購，仍堅信雙方合併會有卓越的成長與價值創造。

市場人士評估，美蓓亞三美提前在5月初發動收購，比國巨的時間提前，加上價格優於國巨，都讓收購出變數。國巨目前應變，也以調整收購日期、重新評估收購條件，爭取更多空間。

國巨昨日先發出重訊，包括收購價維持每股現金5,400日圓，收購完成時間預計在今年第3季。但隨後發布英文新聞稿強調，對方提高價格，等於看好芝浦的潛力。國巨繼續真誠尋求芝浦團隊對股票公開收購的認可，以公平、透明的流程，最大限度地提高芝浦所有利益相關者的企業價值。

國巨在2月公布以每股4,300日圓收購芝浦電子100%股權計畫，美蓓亞三美半路搶親，國巨4月17日調高收購價至每股5,400日圓，調幅25.58%，總收購金額上看823.3億日圓。