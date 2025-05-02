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台日搶親芝浦電子 升溫…國巨應變評估調整交易條件

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
國巨宣布重新評估芝浦電子收購條件，台日搶親大戰進一步升溫。聯合報系資料照
國巨宣布重新評估芝浦電子收購條件，台日搶親大戰進一步升溫。聯合報系資料照

日本精密零件供應商美蓓亞三美1日表示，已將提議收購芝浦電子的價碼從每股4,500日圓提高至每股5,500日圓，從即日起開始收購。國巨（2327）隨即宣布重新評估芝浦電子收購條件，台日搶親大戰進一步升溫。

國巨日前將提議收購芝浦電子的價碼，從每股4,300日圓調升至每股5,400日圓。美蓓亞三美最新提議價碼每股5,500日圓比國巨高100日圓，交易規模上看826億日圓（5.7億美元），計劃2日啟動公開收購程序。

美蓓亞三美拉高芝浦電子收購價
美蓓亞三美拉高芝浦電子收購價

美蓓亞三美會長貝沼由久在記者會上表示，美蓓亞三美要扮演「白衣騎士」的角色，提高價碼是希望無論如何都要收購芝浦電子。不過，貝沼由久也強調，如果搶親大戰打得太過火，美蓓亞三美仍會放棄這樁交易。

國巨在1日晚間6時左右發布重訊，公告芝浦電子預定收購日期自5月中旬開始，比4月公告的5月7日來得晚，預定完成時間維持在今年第3季。

國巨表示，經獨立專家採用市場法及市價法等評估方式評估，並考量收購溢價後，以每股現金5,400日圓收購芝浦電子普通股尚屬合理，該公司將收購芝浦電子1,524萬6,293股普通股。

國巨指出，收購芝浦電子目的是拓展感測器業務，預計收購完成後將整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，對該集團每股淨值及每股盈餘將帶來正面助益。

另外，國巨也看好這樁交易將提供更多研發資源，進而鞏固芝浦電子技術領先地位。

芝浦電子生產的高精密熱敏電阻是監測電子裝置內部溫度，以避免過熱的關鍵，對人工智慧（AI）發展至關重要。美蓓亞三美已和芝浦電子九名大股東及創辦家族部分成員簽署應賣協議，美蓓亞三美表示，如果加上原本持有的股票，該公司已掌握芝浦電子22.28%股權。另外，芝浦電子也已建議股東將股票賣給美蓓亞三美。

在國巨和美蓓亞三美搶親大戰帶動下，芝浦電子股價近來表現亮眼，1日以5,890日圓收盤，過去一個月大漲逾三成，相較之下，日本股市大盤日經225指數過去一個月僅小漲2.3%左右。

國巨 日圓

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