台達科技創新 推進永續AI

由台達（2308）支持、經濟學人集團旗下Economist Impact撰寫的全球永續AI報告《Greening intelligence: Charting the future of sustainable AI》日前正式發表。台達董事長鄭平表示，AI市場高速成長，但氣候變遷挑戰卻更嚴峻，台達透過支持國際級的研調單位，以產業實務的視角，希望讓問題及解決方案能夠被更深刻的討論。

鄭平表示，台達以科技創新協助永續AI推進包括強化電網韌性的微電網，以及為邊緣運算設計的AI貨櫃型資料中心等，助力AI與永續發展平衡

該報告透過調查全球逾600百家AI供應鏈、應用端企業，並深度訪談多家AI領導企業，探討電網韌性、能源效率、邊緣運算、跨域合作等關鍵議題。

台達品牌長郭珊珊表示，透過該調查報告，有助於了解不同區域、供應端與需求端的觀點差異，進而尋找實際可行的解方。報告指出，42%企業希望透過採用邊緣運算來提升能效，且持續成長中，台達提出微電網科技，以分散式取代集中式架構，有助於提升電網韌性。

根據該調查報告，僅有59%的AI供應商預期在未來12個月內制定與永續相關的AI政策；然而96% AI使用者表示，期望AI供應商在未來一年內須具備永續目標。顯示AI供應商和AI使用者對永續AI的期望落差。郭珊珊表示，台達近年耕耘ESG領域甚深，因應企業追求永續，未來將分享台達ESG經驗，成為顧問服務，成為台達另一新業務。

除了提出科技解方外，台達並以實際行動呼籲產業夥伴攜手前行，今年初正式加入國際永續AI聯盟（Coalition For Sustainable AI），成為台灣首家參與的企業。Economist Impact亞太區科技與創新總編輯Charles Ross表示，企業導入AI，除了提升能源效率、優化基礎設施及能源稽核等多管齊下，更有賴生態系夥伴共同合作，擁抱AI帶來的智慧應用，同時兼顧永續發展。