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媒體議價法 立委聲聲催…數發部憂立法引美關稅報復

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
立法院交通委員會1日審查立委所提「新聞媒體與數位平台議價法」草案，數位發展部擔憂立法恐導致美國採取報復性措施部。聯合報系資料照
立法院交通委員會1日審查立委所提「新聞媒體與數位平台議價法」草案，數位發展部擔憂立法恐導致美國採取報復性措施部。聯合報系資料照

立法院交通委員會昨（1）日審查立委所提「新聞媒體與數位平台議價法」草案，數位發展部擔憂立法恐導致美國採取報復性措施，但立委質疑數發部說法「因噎廢食」，拿美國總統川普當擋箭牌，要求數發部必須提出官方法案版本。

立法院昨日審查媒體議價法，全數為立委或黨團提案，共六大版本，多採行「強制議價」模式，希望建立議價機制，要求數位平台付費，並以調解或仲裁方式處理爭議，部分提案要求將部分收益用於改善新聞從業人員勞動條件。

不過數發部指出，川普政府上台後，強調建立公平且互惠的貿易關係，近期美國貿易代表署（USTR）針對「十項不公平數位貿易慣例」發表評論，評論指稱包括澳洲、加拿大在內的媒體議價立法，已損害美國經濟利益。

數發部分析，此國際氛圍下，澳洲曾在2024年底提出徵收數位平台廣告年度營業額5％的法案，隨即因美方關稅報復威脅而撤案，若台灣未來實施類似媒體議價立法，恐引發美國採關稅報復措施。

國民黨立委王鴻薇指出，台灣媒體市場飽和，應立法讓媒體產業得到合理報酬，以免監督公共政策功能式微，否則只會削弱監督政府力量，絕對得不償失，數發部不應拿川普當擋箭牌。

民眾黨立委張啓楷表示，此法對台灣整體媒體產業和環境有很大幫助，也有助新聞從業人員，樂見數發部支持新聞有價；至於數發部所提的關稅風險，他肯定表示「不會有這個問題」，建議數發部先將法制面做好，不要因噎廢食，立法通過後，才能讓媒體有法律依據，可與Google、Meta等數位平台議價，這是當務之急。

民進黨立委伍麗華則提到，數發部是否了解Google與Meta等大型數位平台業者對媒體議價看法？數發部次長林宜敬回應，兩業者都反對相關立法。

數發部長黃彥男表示，數發部擔心立法太草率，反而對媒體造成傷害，而非幫助，但數發部會同時進行研究，觀察數位平台在澳洲會如何採取行動，並盡快在今年下半年提出回應；NCC代理主委陳崇樹表示，對推動媒體議價法「樂觀其成」。

數發部 澳洲 美國經濟

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