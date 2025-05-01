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最速件！疑陸資突襲可成董事會 金管會急查

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管選。聯合報系報資料照片
金管選。聯合報系報資料照片

來自新加坡的外資TIH突襲可成（2474），被檢舉該外資恐是陸資；證期局副局長黃厚銘證實，的確有接獲相關檢舉案，將以「最速件」啟動調查，一旦確認是陸資涉及違法投資，依法最高可處2500萬元罰鍰、停止股東權益並限期出清持股。

可成預計在5月27日改選董事會，來自新加坡、持股可成1%的外資股東TIH，在3月突然提出1席董事、3席獨立董事候選人名單，並對外徵求委託書，替可成公司派投下震撼彈。

前一次金管會抓獲陸資違法投資台灣上市櫃股票者，是大同（2371）案。當時金管會四度查獲陸資非法投資大同，合計四次處該陸資3544萬元罰鍰，並停止股東權益、限期半年出清持股。

一旦TIH遭證實是陸資，恐影響可成5日27月董事改選布局，也將成為繼大同案後，另一個指標案件。

據了解，這次向金管會檢舉者是可成公司派，除檢舉這1%外資股東可能是陸資，也同時檢舉該外資恐涉及價購委託書。

黃厚銘說，可成案是因接獲檢舉，因此依程序啟動調查，將積極蒐取事證，也因可成是在5月27日改選，具有時效性，將會盡快查核「以最快速處理」。

目前禁止陸資投資台灣上市櫃公司股票，違規者，是依照「兩岸關係人民條例93-1條」規定，可處最高2500萬元罰鍰，停止股東權益和限期出清持股。

價購委託書疑慮部分，金管會也已督導集保公司加強查核，若發現價購者，依規定最重可處480萬元罰鍰、表決權不計，禁止一年內再擔任徵求人或代為徵求。

至於「陸資」如何認定？是依經濟部規定，只要一家陸資持股30%或具有控制力，這家公司就會被視為陸資。

而所謂實質「控制力」有五大判斷，一、逾半數表決權，二、可操控公司財務、營運與人事方針，三、有權「任免」董事會或逾半數可決定公司營運者，四、有權「主導」董事會或逾半數可決定公司營運者，五、依財報規定具有控制情況。

可成 股東 陸資

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