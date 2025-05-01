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樺漢朱復銓：朝未來三年營運維持雙位數年成長目標邁進

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）即將於5月29日召開股東會，董事長朱復銓於營業報告書中指出，展望2025年，面對最新國際局勢、關稅變動、地緣政治與貿易壁壘演變，樺漢因應對策包含加碼美國，同時建立全球 3PL供應鏈服務據點，擴降低關稅影響等，而在產品線上，樺漢將持續發展ESaaS智慧製造解決方案、新能源整合服務與邊緣AI智慧應用方案，朝未來三年營運維持雙位數年成長目標邁進。

朱復銓表示，回顧面對國際與產業變化諸多的一年，樺漢保持樂觀面對挑戰，持續優化管理，以增進公司運營績效；並於下半年突破生意商模，擴大國際合作，與美系客戶NCR及新加坡重要投資夥伴NERA重組策略合作關係，雙方持續進入深度產品整合與生意協同發展階段。

朱復銓指出，透過垂直水平整合合作夥伴的技術與通路，擴大樺漢集團工業物聯網（IIoT）、AI人工智慧、資訊安全、雲端數據中心及嵌入式技術之應用範圍，加速布局樺漢全球市場與應用實績，持續創造樺漢整體訂單良好的能見度，朝未來三年營運維持雙位數年成長目標邁進。

樺漢持續深耕核心業務，積極拓展國際策略夥伴合作，並專注於開發東南亞新興市場與創新技術應用領域。與智慧零售客戶攜手，在全球73個國家設立銷售服務據點，並於24個國家建置物流服務中心。

近期，樺漢加碼投入AMR與AGV自動化產品技術合作，提供智慧化解決方案平台，協助客戶在智慧製造、倉儲物流、智慧城市、智慧建築及智慧零售等領域實現效能提升，結盟NERA，將快速開展全球與東南亞市場，並借重其網路基礎設施、物聯網、資訊安全、雲端數據中心等業務整合能力與服務，整合樺漢工業物聯網（IIoT）、AI及嵌入式技術與高毛利率ESaaS智慧平台整合方案產品競爭力，全面提升全球與東南亞市場能見度。

展望2025年，朱復銓表示，面對最新國際局勢、關稅變動、地緣政治與貿易壁壘演變，樺漢因應對策：一、樺漢加碼美國，擴大美國分公司與子公司組織建置及人才招募；二、樺漢建立全球 3PL供應鏈服務據點，擴降低關稅影響；三、樺漢布局全球在地服務，已有中、歐、美、馬越等研發行銷與製造廠區；四、在能源政策延續樺漢愛護地球，堅定支持2050淨零排放與RE100綠電永續政策。

另外，在公司產品生意發展，將持續發展ESaaS智慧製造解決方案、新能源整合服務與邊緣AI智慧應用方案。

樺漢2024年營收1,469.6億元、年增20.8%，稅後純益27.4億元、年增21.18%，每股純益（EPS）達20.03元。

東南亞 樺漢

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