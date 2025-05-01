金管會：以最快速度調查是否陸資介入可成股東會改選

可成股東會將5月27日召開，卻不斷傳出陸資介入選舉，金管會證期局副局長黃厚銘今天說，已經接獲相關檢舉，已積極搜集事證調查是否真有陸資介入；他也坦言，27日就要召開股東會，時間的確很趕，金管會將以最快效率來查此案。

黃厚銘指出，若查到陸資確有其事，將依照兩岸人民關係條例93條之1規定，對介入可成改選的外資處最高2500萬罰鍰之外，還會限期出清持股，另外就涉違法徵求委託書的部分，將要集保加強查核，並依證交法178條，處24萬以上，48萬以下罰鍰，而且，代理處理徵求業務機構在一年內不能代為處理徵求業務，

黃厚銘引述經濟部規定說明，若該第三地公司由大陸人士持股30%以上的股權，則該外資公司就會被認定為陸資公司，此外，也有其他實質認定方式來判斷是否大陸人士有控制力，主要依照經濟部「大陸地區人民來台投資許可辦法第三條第二項第二款」規定，在所謂的實質控制權的認定方式，只要大陸人士對第三地公司有以下五種情況，都可認定為具有控制力。