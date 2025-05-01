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緯穎斥資19.2億元 取得德州土地及建物

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
緯穎。圖／聯合報系資料照
緯穎。圖／聯合報系資料照

伺服器代工大廠緯穎（6669）美國製造布局加速推進中，緯穎1日代旗下子公司Wiwynn Technology Corporation公告，取得德州土地及建物，交易總金額為5,959萬美元（約新台幣19.2億元）。

緯穎公告指出，此次交易的土地與建物位於美墨邊境的德州埃爾帕索市索科羅，交易單位約39.2萬平方英尺，每平方英尺交易價格為151.82美元。

緯穎董事會2月底拍板將赴德州設廠，增資美國子公司WYMUS 3億美元（約新台幣96.97億元），為其首度在美國設立製造據點，預計投資金額將近百億元。

新台幣 緯穎 美國

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