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蘋果財報將發布牽動供應鏈神經 法人聚焦關稅議題

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
蘋果公司。美聯社
蘋果公司。美聯社

蘋果預訂將於美國時間1日發布財報（FY 25 Second Quarter Results），將牽動台積電等供應鏈神經，法人聚焦關稅議題。

分析師預期蘋果第二季財年的財報可望優於預期，不過後續關稅議題對成本影響需要持續觀察。

Rosenblatt分析師Barton Crockett指出，預估川普政府的關稅可能會影響蘋果，蘋果可能會面臨395億美元的關稅費用。

他提及，預測在美國銷售的iPhone有近100%是中國製造的，以及90%的Mac，80%的iPad，90%的Apple Watch和35%的Airpods也是中國大陸製造。如果蘋果沒有提高價格，估計營業利潤和每股收益每年可能會下降約32%，但是提高價格可能會降低需求。

Tigress Financial分析師Ivan Feinseth則表示，蘋果的服務成長和蘋果AI智慧Apple Intelligence的整合是投資者應該關注的未來催化劑。這兩個專案和蘋果不斷增長的客戶群將「繼續推動持續的收入和現金流增長」，預期蘋果的活躍裝置安裝數在最近報告的季度將再創下歷史新高。

鑑於關稅問題和宏觀經濟變化，法人分析，許多公司已經暫停全年展望預測或更加謹慎地釋出展望。

蘋果將於6月9日開始舉辦全球開發者大會。 法人預估該公司將釋出最先進專案或部分預告。

蘋果 關稅

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