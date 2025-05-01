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聯發科與輝達攜手 DGX Spark 超級電腦 客戶回響熱

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

聯發科（2454）執行長蔡力行昨（30）日表示，聯發科與輝達攜手打造GB10晶片，為DGX Spark超級電腦提供強大運算力，可處理高達2,000億參數的AI推理模型，廣受AI研究人員和開發者歡迎，進一步驗證聯發科在高速運算晶片設計的實力。

蔡力行強調，聯發科能結合設計能力、先進製程與封裝技術，並透過靈活的商業模式，滿足不同AI客戶的高度客製需求。

蔡力行表示，搭載GB10晶片的DGX Spark超級電腦提供1,000 AI TOPS的AI算力，使開發者能夠在本地端對參數量多達2,000億的最新一代推理AI模型進行原型設計、微調和推理。這不僅證明聯發科在高速運算晶片設計的能力，也讓聯發科更能持續探索未來其他應用。

在企業級客製化晶片方面，蔡力行提到，對於自家客製化AI加速器的能力和關鍵技術和IP如SerDes等充滿信心。隨著市場不斷尋求客製化晶片以提升資料中心效率，也有更多的生意機會。客戶相當認同聯發科所提供的關鍵價值，其中包括利用先進的製程和封裝技術來實現最佳效能、功耗和面積（PPA）的技術能力。

蔡力行強調，聯發科靈活的商業模式使客戶能夠結合各種設計方式，預估2026年起，企業級客製化晶片能貢獻年營收「相當規模」，並期望在這個快速成長的市場中取得更多進展。

AI 晶片 聯發科

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