聯發科Q1每股賺18.43元 下半年需求不確定性因素高

聯發科（2454）昨（30）日公布首季獲利季增23.3%，每股純益18.43元，執行長蔡力行強調，即便當下大環境波動大，客戶並無重大訂單調整，預期本季營收季減4%至季增4%，並較去年同期強勁成長，惟下半年需求確實有不確定性，因此不提出全年展望。

聯發科昨天舉行線上法說會，蔡力行強調，對中長期成長機會仍相當有信心，相信聯發科投資的成長領域，包括AI、資料中心、車用等，都還在市場開發的初期，相關市場潛力將隨著不斷推陳出新的創新而成長，且未來成長潛力不會受短期波動影響。

聯發科首季毛利率48.1%，季減0.4個百分點，年減4.3個百分點，符合公司財測預期；歸屬母公司淨利293.25億元，季增23.3%，年減6.7%，每股純益18.43元。聯發科昨天股價跌20元、收1,350元。

聯發科預期，本季合併營收以美元兌新台幣1：32.5計算，將介於1,472億元至1,594億元，相當於季減4%至季增4%，平均值持平上季，並較去年同期成長16%至25%；毛利率落在45.5%至48.5%，高標高於上季；費用率預估為27%至31%。

蔡力行表示，近期不斷變化的關稅狀況，為全球幾乎所有市場帶來不確定性。短期而言，隨著貿易談判陸續展開，將密切觀察其對全球經濟的影響，並與全球供應鏈夥伴和客戶合作，以應對這些不確定性。同時也仔細監控庫存並小心管理營運狀況。

蔡力行認為，AI無所不在的大趨勢依舊不變，前景仍將穩固成長，聯發科將持續專注於新專案執行與關鍵技術投資，以進一步強化競爭力。其中，企業級客製化晶片方面，估計自2026年起貢獻相當規模的營收。

就個別產品線來看，蔡力行指出，受惠客戶對旗下天璣9400+和天璣8000系列AI晶片導入增加，預期本季旗艦和高階系列產品營收將較首季成長；但主流和入門系列需求在首季強勁需求後放緩，整體手機產品營收將較首季持平或下降。



延伸閱讀

聯發科與輝達攜手 DGX Spark 超級電腦 客戶回響熱