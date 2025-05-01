英特爾新 CEO 轉變企業文化 陳立武：聆聽客戶意見
英特爾執行長陳立武29日在自家「Intel Foundry Direct Connect」活動發表專題演講，強調會致力於使其晶圓代工業務取得成功，並重申聆聽客戶的意見回饋，以服務客戶，並要贏得客戶信任。外界認為，英特爾從整合元件（IDM）大廠揮軍晶圓代工業務後，在陳立武領軍之下，正在歷經公司文化轉變。
陳立武表示，他會致力於讓英特爾晶圓代工業務取得成功。同時，他很清楚還有需改進之處，而在推進的過程中，將會強化發展藍圖、合作夥伴關係及執行力。
展望未來，陳立武看到許多潛在機會，他指出，全球半導體市場規模到2030年時可能達1兆美元，而且其中很大一部分將是由AI所驅動，這是所有人追求的絕佳機會。
陳立武提到，英特爾是美國唯一從事尖端先進半導體研發及製造的公司，其研發投資正推動新製程技術和先進封裝解決方案，並持續提升製造能力。樂見川普政府把美國的技術與製造領導地位視為優先事項。英特爾將會致力與其合作，以實現共同的目標。
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