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友達首季 EPS 0.43元 本業轉虧為盈

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

友達（2409）昨（30）日公布首季本業轉盈，在業外收益助攻下，單季稅後純益32.94億元，連續兩季獲利，季增103.4%，每股純益0.43元。展望後市，友達指出，近期關稅議題對全球經濟環境帶來高度不確定性，對本季謹慎因應。

友達去年第4季在業外出售台南廠收益挹注下，繳出獲利成績單，終止連十季虧損，惟當時本業仍呈現赤字。友達最新財報顯示，今年首季營業利益11.41億元，終止本業連續兩季虧損，並且是三年來最佳。

友達首季毛利率12.18%，季增4.25個百分點，年增8.88個百分點；稅後純益32.94億元，季增103.4%，優於去年同期虧損，每股純益0.43元。

友達說明，首季顯示器業務（Display）受惠節慶促銷後供應鏈庫存回補、大陸舊換新補貼政策刺激、以及關稅提前拉貨等因素，拉貨動能回升；智慧移動（Mobility Solution）、垂直場域（Vertical Solution）也回溫，整體營收優於過往首季淡季表現。

受惠於營收成長、產品組合優化、成本與費用控制的努力之下，首季本業轉盈，加上出售廠房的業外獲利挹注，推升稅後純益表現。

友達 營收

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