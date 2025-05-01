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降低川普關稅戰衝擊 日月光、友達揮軍「美國製造」

經濟日報／ 記者林薏茹李珣瑛／台北、新竹報導
日月光。圖/聯合報系資料照片
日月光。圖/聯合報系資料照片

半導體封測龍頭日月光（3711）投控與面板大廠友達（2409）昨（30）日均鬆口規劃赴美設廠。日月光投控財務長董宏思表示，已應客戶邀請評估赴美建產能，內部已積極展開討論，並且「相當有興趣」；友達董座彭双浪透露：「考慮赴美設後段模組或成品組裝廠」。

日月光投控與友達昨天分別在自家法說會上，釋出相關訊息。業界看好，日月光投控在美設廠後，可望就近與台積電美國廠連結，擴大搶食先進封裝訂單，並擴大台灣半導體生態系在美國的勢力。友達則會是第一家插旗「美國製造」的台灣面板廠。

日月光投控目前在美國僅有辦公室，友達則無美國生產線，業界認為，兩家重量級大廠赴美主要仍為降低川普政府關稅戰衝擊，響應「美國製造」。

董宏思透露，已應客戶邀請，正評估是否有機會在美國設立營運據點，以支援客戶業務發展。不過，目前尚未有具體投資時程與規模等進一步細節，最終投資拍板與否，關鍵在於經濟規模效益與未來市況，投資項目預期會是台灣現有服務的延伸，但實際細節仍取決於當時的市場情況與經濟條件。

談及關稅戰的影響，董宏思指出，雖然部分客戶提前拉貨，但並未觀察到客戶訂單動態出現重大變化，目前電子代工服務業務直接出貨到美國的比重不到10%，可透過移轉部分零組件至其他生產據點來因應。

日月光封測業務直接出貨到美國的比重非常低，目前難以具體量化影響，但預期關稅的影響對競爭對手的衝擊，將遠大於日月光。

展望本季，日月光投控指出，根據對當前業務狀況的評估及匯率假設，第2季封測事業新台幣營收將季增9%至10%，封測事業毛利率將季增1.4至1.8個百分點；EMS新台幣營收將年減10%，營益率將年減1個百分點。法人預估，日月光第2季營收季增2%至5%。

彭双浪昨日也首度透露，友達正在考慮是否赴美設立面板後段模組或成品組裝廠。他強調，友達在最適化的全球布局評估中，目前並未考慮赴美國設置面板前段廠，主要是後段的組裝廠大多在亞洲，現階段在美國建前段面板廠，意義不大。

彭双浪表示，友達直接與間接銷美營收占比約10%至15%。

友達 日月光 美國

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