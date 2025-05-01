台積美廠動工 商務部長站台…川普透露將與印度達成貿易協議

美國總統川普上任屆滿百日這天，美國商務部長盧特尼克參訪台積電（2330）位於亞利桑那州的晶圓廠，商務部指出，這凸顯川普政府對強化「美國製造業黃金時代」的承諾。

台積電美國亞利桑那州新廠第三廠近期已低調動土並無公開典禮活動，而美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在美國時間4月29日訪廠並由台積高階主管接待，也讓台積亞利桑那州新廠的第三座廠近況浮上檯面。

美國商務部發布新聞稿提到盧特尼克在川普政府執政百日參訪台積電亞利桑那州製造工廠，該區域也已破土動工第三廠。

盧特尼克表示：「我們來到台積電亞利桑那廠，以慶祝美國製造業回歸。」台積電的美國客戶也樂見這項進展。蘋果執行長庫克表示，作為台積電亞利桑那廠最大客戶，「我們對美國創新的未來及其將創造的機會充滿期待」。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則說，很自豪能在亞利桑那州生產尖端技術，「把AI基礎設施製造帶回美國」。超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰表示，超微與台積電的研發、製造團隊密切合作，使超微能推出領先業界的產品。

盧特尼克還特別選在台積電亞利桑那州廠區接受訪問，頗有替川普執政百日宣揚政績的意味。CNBC節目《The Exchange》主持人蘇利文開場白便說到，他們安排來這裡訪談正是因為台積電29日早上才剛拿到施工許可，幾個小時內就開始動工。盧特尼克對此表示，川普政府整個動員起來，「有公司願意在美國設廠，但程序太繁瑣，許可太慢，法規拖很久，什麼事都卡住。我們就是要打破這些障礙，把事情推動起來。你今天看到的狀況就是他們需要幾項施工許可，我們火速搞定，現在他們已經開工了。這就是我們要的效果：讓人動起來，讓工廠馬上蓋起來」。

盧特尼克另外透露，「我這裡有一個協議已經百分之百談妥，但還得等對方總理和國會批准，我預期很快就會通過。」但他拒絕透露是哪一個國家。

川普同日則在白宮外對記者簡短談話時表示：「我認為我們將與印度達成協議。」「正如你所知，（印度）總理三周前就來過這裡，他們希望達成協議。」印度總理莫迪在2月底訪問了白宮。