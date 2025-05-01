台系AI供應鏈響應美國製造 日月光、友達都動念

美國川普政府高關稅壓力難擋，台系ＡＩ供應鏈幾乎全動起赴美製造念頭。台積電先前宣布增加美國千億美元的投資計畫，日月光投控旗下的日月光半導體昨首度鬆口將應客戶邀請評估赴美建產能。在此之前，矽品和ＡＩ伺服器組裝大廠鴻海、英業達、廣達、仁寶也都規畫前進美國設廠。

除了ＡＩ供應鏈，面板大廠友達昨舉行法說會，董事長彭双浪指出，正在考慮是否赴美設立後段模組、或成品組裝廠；友達也是第一家公開響應美國製造的面板廠。彭双浪說，友達在最適化的全球布局評估中，目前並未考慮赴美國設置面板前段廠，主要是後段的組裝廠大多在亞洲，現階段在美國興建前段面板廠，意義不大。

日月光昨也舉行法說會，日月光投控財務長董宏思鬆口將應客戶邀請評估設立美國產線，但他說目前仍處於初步討論階段，尚未有具體時程或規模，未來若有投資決策，將以有經濟規模效益為評估關鍵，服務項目可能是台灣現有服務的延伸。

一位資深半導體專家表示，川普政府為實現競選時喊出的「讓美國再度偉大（ＭＡＧＡ）」政策，優先推動美國國安、製造回流。首波瞄準與美中ＡＩ角力有關的尖端ＡＩ供應鏈回流美國，才有後續台積電宣布增加千億美元投資至一六五○億美元，在美國亞利桑那州增設三座晶圓廠、二座封裝廠和一座研發中心。

除此之外，川普相繼接見蘋果執行長庫克和輝達執行長黃仁勳後，蘋果立刻回應因應美國重新聚焦製造業政策，降低海外生產比重，特別是中國大陸。蘋果提出在美國高達五千億美元投資計畫，計畫與製造商合作夥伴在德州休士頓設廠生產伺服器。

ＡＩ晶片霸主大廠輝達也宣布，攜手台積電、鴻海、緯創、封裝大廠艾克爾和日月光投控旗下矽品等製造夥伴合作，首度在美國設廠生產ＡＩ超級電腦。而黃仁勳稱為ＡＩ超級電腦所用的Blackwell晶片，已開始在台積電亞利桑那州廠生產。近期已有不少台積電供應鏈，包括崇越和德鑫半導體等展開前進美國的評估。

日前生成式ＡＩ龍頭Open AI也在川普促成下，宣布與軟銀和甲骨文及投資公司ＭＧＸ成立合資公司，將斥資五千億美元成立「星際之門」，投入美國的人工智慧基礎設施。

專家指出，從這些投資計畫可看出川普政府想加大ＡＩ相關投資，從基礎設計到設備、材料、晶片設計、晶片製造及封裝測試到整個伺服器組裝，全要掌控在美國手上，要透過技術全面掌控，拉開與中國差距，提升整體國家安全。

至於台灣本來就是全球ＡＩ發展重鎮，透過將相關供應鏈拉到美國設廠，也是為了降低台海風險的影響，但美國欠缺完善供應鏈和人才不願投資製造，加上半導體人才不足等，將為有意前進美國設廠的台廠，帶來嚴峻的挑戰。