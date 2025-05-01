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美超微財報爆雷 外界推測與大陸市場有關

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

AI伺服器製造商美超微（SuperMicro）公布初步財報，不如分析師預期，公司表示，因為部分客戶產品決策延遲，因此，部分營收遞延至會計年度第4季，且舊款產品庫存跌價損失增加，導致毛利率較前一季縮水220個基點。

不過，廣達（2382）董事長林百里卻說，外資下修全球AI伺服器出貨展望，廣達將是受災戶，這個看法「不是內行人說的」，分析師都要講不同的話才有人聽，「我沒有悲觀，不要聽那個雜音」。

林百里強調，這幾個月一直在趕出貨AI伺服器，看好今年訂單續揚，有望比去年多；明年的展望也沒有改變，會比今年更好。

全球最大AI伺服器製造商-鴻海（2317）旗下工業富聯也公布2024年營收達人民幣6,091.35億元（約新台幣2.72兆元），年增27.88%，淨利人民幣232.16億元（約新台幣1,035.89億元），年增10.34%，均創歷史新高。 今年將持續受惠AI產業的強勁需求。

外界關注，台系兩大AI伺服器製造商與美超微的說法明顯不同，知名分析師陸行之表示，這也可能與輝達H20晶片暫時不能賣給中國大陸客戶相關，因為美超微比較少找台灣廠商代工，連輝達在第1季都認列55億美元的損失，或是轉賣到敏感地區的AI伺服器，被美國政府截斷。

外界推測，美超微訂單延遲，可能與中國大陸的市場有關，只有等待美超微5月6日公布完整財報，才能進一步揭曉。

AI 伺服器 超微

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