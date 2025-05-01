美超微財報爆雷 牽動雙鴻、華泰、麗臺等供應商

人工智慧（AI）伺服器製造商美超微（SuperMicro）以客戶推遲平台為由，下修會計年度第3季（1到3月）的營收與獲利展望，美超微財報爆雷，使得AI族群雜音再現，供應商包括雙鴻（3324）、尼得科超眾、華泰（2329）、麗臺（2465）、南俊（6584）與優群（3217）等警戒。

美超微因公布上季初步財報遠不如分析師預期，股價在盤後交易崩跌，最大跌幅近20%，後跌幅縮小至15%左右。公司表示，上季有些客戶平台決定延後，以致銷售挪移到接下來的這一季。

美超微周二公布的初步數據，上季（公司會計年度第3季）調整後的每股盈餘介於0.29美元至0.31美元，LSEG訪調分析師的共識是0.54美元；營收介於45億至46億美元，遠低於分析師預估為55億美元，以及自家先前預測的50億至60億美元。

美超微在周二的聲明中說，「第3季部分客戶平台決定延遲，因而將銷售移往第4季」，該公司也看到「因為老舊一代產品導致較高庫存儲備」。美超微說，上季的毛利率比前一季低了220個基點。

美超微執行長梁見後2月與分析師會議時表示：「如果供應鏈能跟上需求，我們有信心2025全年成長可望重現、甚至超越2023年的表現。」至於供應鏈方面，雙鴻、尼得科超眾均為美超微概念股，其中，雙鴻為美超微AI伺服器水冷板供應商之一，而尼得科超眾則是母公司尼得科（Nidec）與美超微具有緊密的合作關係，主要供應水冷板與冷卻液分配裝置（CDU）。

針對美超微業務近況，二家台系散熱廠均不予置評。業界人士指出，台廠在散熱業務方面大多都是供貨給代工廠居多，且客戶也相當分散，加上美超微去年起就風波不斷，估計台廠都有適時調整，預料影響有限。

麗臺是泛美超微概念股。大訊科技、肯微持股麗臺比率約30%，躍居最大股東。而大訊科技董事長梁見發，以及肯微董事長梁見達，都是美超微董事長梁見後的手足。麗臺董事長盧崑山先前表示，2025年將以AI解決方案、工作站、伺服器、繪圖卡與智慧醫療等為業績成長主要動能，今年力拚轉盈。

AI伺服器滑軌廠南俊出貨正常，法人預估，美超微占南俊營收約8%，該公司今年在美系CSP與輝達訂單挹注下，業績展望看好，同時，由於美國對中國大陸課徵145%關稅，非伺服器滑軌已經在洽談由大陸廠商轉單給南俊。

（編譯黃淑玲、記者林薏茹、陳昱翔、蕭君暉）



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