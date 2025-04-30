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智原秀出18A製程測試晶片 搶美國製造商機
英特爾2025年Intel Foundry Direct Connect活動於美國時間29日在聖荷西登場，特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）在現場端出以英特爾Intel 18A先進製程的測試晶片。
智原於去年初就宣布，與安謀（Arm）及英特爾合作，可於英特爾18A製程基礎上開發64核系統單晶片。這次智原也由營運長林世欽領軍，在英特爾上述活動中設置展示攤位並介紹其業務，甚至秀出4月中才剛出爐、以18A製程打造的測試晶片，爭取合作機會。
根據英特爾目前釋出的訊息，其18A製程產能位於美國俄勒岡州與亞利桑那州的廠區，因此等於只要後續客戶願意與智原合作18A製程案件，就能催生出美國製造的產品。
智原去年中宣布加入英特爾晶圓代工加速聯盟旗下的設計服務聯盟，如今雙方合作關係更為緊密，英特爾在這次活動中首度揭露，智原同時也名列其最新成立價值鏈聯盟的成員。
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