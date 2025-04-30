台灣熱管理協會理監事改選 龔育諄連任理事長

台灣熱管理協會(TTMA)今日進行理監事改選，由龔育諄連任理事長，監事長由劉燕妮擔任，常務理事分別為龔育諄、林唯耕、馮建忠、楊建裕、莊騏鴻。

除進行理監事改選外，台灣熱管理協會今日也舉辦成果發表會，邀請包括Google、微軟、CoolIT Systems等大咖業者進行專題演講，吸引數百名國內散熱產業人士參與。

據悉，台灣為全球最大的散熱模組供應基地，市場占有率居全球第一，未來在 3C、光電、汽車電子、生醫、能源及一般民生等領域的散熱需求持續發酵下，熱管理產業的發展及成長空間仍值得期待。然而，熱管理產業所面臨的全球化競爭與挑戰也愈趨嚴峻，因應這些內外環境的變化與演進，實有必要匯集國內產官學研的資源與能量，透過組織運作來協助產業建立上中下游整合力量及技術交流平台，因而有成立「台灣熱管理產業聯誼會」之議，而聯誼會並於民國 96 年 4 月經內政部核准立案，正式成立為「台灣熱管理協會」

龔育諄指出，隨著人工智慧(AI)技術快速發展，全球對高效能伺服器的需求也日益增加，進一步促使液冷散熱技術成為AI四服器散熱的關鍵解決方案，而台灣熱管理協會宗旨在於共同推動台灣散熱產業發展，並在展會進行意見交流，期盼能讓台灣散熱產業能在國際舞台持續發光發熱。