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7家公司之一！聯電連續11年獲公司治理評鑑前5%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電連續11年獲公司治理評鑑前5%。圖／聯電提供
聯電連續11年獲公司治理評鑑前5%。圖／聯電提供

由證交所與櫃買中心舉辦的第11屆公司治理評鑑結果出爐，聯電（2303）以良好的公司治理表現，在1754家參與評鑑的上市櫃公司中脫穎而出，獲得上市公司治理評鑑排名前5%的佳績。聯電也是公司治理評鑑實施以來，持續11年蟬聯排名前5%的7家公司之一，此一結果是對聯電長期致力提升公司治理制度，包括在維護股東權益、強化董事會結構和運作、提升資訊透明度和落實永續發展等方面所作努力的最大肯定。

聯電持續深化公司治理，不僅制定明確的公司治理實務守則，也積極推動董事會多元化政策。現行董事會由9位擁有不同專業背景的董事組成，其中6席為獨立董事，占整體席次三分之二；另有3位女性董事，女性比例達三分之一。此外，聯電亦由審計委員會召集人擔任首席獨立董事，促進董事會與經營團隊間的順暢溝通。聯電透過強化董事會的職能、多元性與獨立性，進一步提升整體公司治理效能，並致力於保障所有利害關係人的權益。

聯電長期致力於永續發展，秉持「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的理念，持續深化永續經營並期望善盡企業公民責任。為積極實踐低碳承諾，聯電領先全球半導體晶圓代工業者，於2021年宣告2050年淨零排放目標，透過製程減碳、採用再生能源及投資負碳技術的淨零三部曲，穩健地實踐淨零路徑；2024年起更通過實施每噸100美元的內部碳價，期望催生更多的減碳行動。

在企業經營上，聯電視人才為最重要的資產，致力於打造有感的幸福職場。公司於2024年成立「女力串聯」女性員工資源團體，推動多元、平等與共融(DEI)的友善文化，強化內部凝聚力與向心力。這些努力也獲得國際永續評比的高度肯定，聯電已連續17年入選「道瓊永續世界指數」(DJSI World Index)成分股，並於MSCI ESG評級中持續維持AA評級，顯示公司在永續發展上的穩健表現。

聯電

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