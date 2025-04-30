光寶美國廠廣發英雄帖 邱森彬：「又貴又大又重」優先

光寶科（2301）將加大美國製造規模！總經理邱森彬指出，將投資20～30億元一步到位買下較現在德州廠4倍大的土地，作為美國10年製造據點，並廣邀上游供應鏈如機殼沖壓、滑軌、電池模組及包材業者進駐，「又貴又重」的零組件優先，他表示供應鏈太分散會打不贏，「資源變成是打贏這場戰爭的重要關鍵因素」。

美國總統川普希望「美國製造」回流，科技業普遍認為最大挑戰就是人工昂貴且供應鏈不完整。邱森彬30日法說會上透露，光寶現在在德州普萊諾（Plano, Texas）租廠房，僅5年租約，因為關稅關係，中國大陸的擴廠計畫已經喊停，僅美國跟高雄持續擴廠，光寶2022年就有意在美購地買廠，現在擬再度啟動計畫，預估在20~30億元額度投資購買德州4倍大廠辦，今年底前敲定，2027年量產。

邱森彬表示，現在Plano工廠有一條充電器、一條充電櫃組裝線，AI伺服器需要的BBU（電池備援電力模組）已有兩條線，但因為無法滿足需求，計畫再擴增2條線，7月設備將到位，第3季時北美將有6條生產線，其中BBU產線是台灣4條、美國4條，中國大陸產線做備援。

「現在正在談，若談成很快會決定買下來，成為光寶美國製造重要生產地」邱森彬表示，光寶已有2家BBU客戶在手，AI客戶訂單能見度到年底都沒問題，不少法人擔心會不會產能開出來沒人要，其實光寶也很謹慎確認客戶需求，由於CSP都是自用為主，不受景氣影響，他也親自跟客戶確認需求，樂觀預估BBU今年營收貢獻可以達7~8%。

客戶力挺美國製造 人力成本及關稅願吸收

邱森彬表示，整個電源系統占客戶伺服器機櫃5%成本，即使整個系統被課徵50%關稅，對客戶也僅增加2.5%成本，但客戶絕對不能接受增加1.7倍（中國懲罰性關稅），故短期先移出中國大陸，中期就是到美國做後段組裝，爭取美國製造獎勵優惠，PCBA（主機板）目前並不計畫在美國做，原因是板子單價畢竟較低，還可以談美國成分（用美國晶片等......）爭取減免。

而光寶會計畫購買4倍大土地，不只是要把6條產線從承租廠地轉移過來，從BBU、Power Shelf做到機櫃（Power Rack）組裝，還要廣邀供應鏈進駐，創造出55%在地生產價值。

哪些零組件希望在地採購？邱森彬表示，原則上「又貴又大又重」的材料都希望在美國採購，比方用到鋼材的機殼機構件以及包材，滑軌或電池都是邀請進駐園區對象。「我會跟供應商好好談，希望他們進到光寶工裡來一起合作，在律師、管理、人資、財務、總務上不用花費，光寶幫忙承擔，供應商只要製造跟人過來就好了。」邱森彬指出，已跟幾家供應商談過，大家都認可一定得到美國設廠。

2000年前台灣電子業西進中國大陸，許多電子五哥也有類似做法，在廠區內提供供應商水電及總務資源，邀請供應商進駐，建立在地短鏈競爭力，有些業者前往，有些婉拒，也一度造成供應鏈大洗牌。

「你有沒有掌握區域供應鏈是很重要的一件事，如果供應鏈是分散的，你打不贏人家！」邱森彬指出。光寶提供工廠，其實算過，羊毛出在羊身上，供應商自己設廠也會轉嫁成本給光寶，不如光寶拿資源合作，不僅保證供應商的獲利，光寶毛利率超過2成，零組件廠毛利率若無法達一定水準，赴美設廠壓力高，邱森彬因此強調，除了關注自己本身的產品跟製造，下一步也要協助光寶的供應商，跟光寶走得更緊密，協助他們建立光寶當地的供應鏈，藉此服務客戶。

邱森彬指出，光寶雖然不能把整個國家的供應鏈完整的建立起來，但至少可以從自身BBU產品線的供應鏈建立起，不僅滿足既有2家BBU客戶，也有利於爭取更多CSP業者。

而隨2027年美國自有廠房啟動，是否意味更多客戶定單能見度？邱森彬指出，會決定美國製造，是因為客戶也知道在美國製造的報價，會跟在台灣或其他地方生產報價不一樣，但還是認同光寶這樣做，所以增加的成本，客戶會願意支付。

其次，客戶會願意給一定的訂單，讓光寶能確保投入後可以回收，尤其光寶的廠房設備支出不如台積電重資本，故其實在台灣、中國大陸、美國設廠，其實投入是一樣的，唯一不同是美國人工增加4~5倍，客戶也理解願意買單。

他表示，不管未來關稅如何發展，未來十年趨勢不會變，台灣跟美國BBU製造比例各50%將是一個安全的配置，因為客戶也不希望製造集中單一地點，儘管市場對CSP客戶減少AI投資雜音不斷，邱森彬指出，已跟客戶溝通過，客戶給予非常大的信心，今年雲端業務成長50%沒有問題。