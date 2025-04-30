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是方：台灣AI資料中心 無供給過剩疑慮

中央社／ 台北30日電

市場擔憂AI發展可能引發資料中心供過於求的疑慮，是方電訊總經理劉耀元分析，國際雲端服務巨頭在海外擴大投資IDC中心，但台灣主要IDC營運商短期並無大規模擴建計畫，國內並不存在AI智慧資料中心供給過剩的疑慮。

是方今天公布第1季財報，單季營收達新台幣9.53億元，年成長11.4%，每股稅後盈餘（EPS）達3.57元，創歷年同期最高紀錄。

是方表示，第1季受惠產品線組合優化，毛利率首度突破5成，達到54.7%；營業利益率及稅後純益率也分別達到38.8%與29.3%，均較去年同期呈現顯著成長，締造「3率3升」的佳績。

是方電訊董事長邵泓嘉指出，關稅對全球企業帶來營運成本增加及供應鏈調整等不確定因素，是方電訊以經營智慧資料中心、數據網路服務及雲端應用服務為主要業務，不屬於出口商品到美國的製造業，因此未受此波關稅戰的直接衝擊。

他表示，「是方當然會密切觀察，不敢掉以輕心；但目前來看，這些波動還沒有對公司營運成本造成影響。」

此外，針對AI發展可能引發資料中心供過於求的疑慮，劉耀元提出不同看法。他分析，國際雲端服務巨頭如微軟、Google、Amazon及Meta在海外擴大投資的IDC中心，規模動輒上千億美元資金，這部分或許會引發全球面臨資料中心擴建速度過快的疑慮；但台灣主要的IDC營運業商，短期內並無大規模擴建計畫。因此，國內市場目前並不存在AI智慧資料中心供給過剩的疑慮。

他表示，DeepSeek的出現帶動AI應用服務蓬勃發展，同步推升國內各行各業對於AI智慧資料中心的需求，需要具高承載（每平方公尺載重達2000公斤）、水冷及高散熱能力的智能資料中心來提供服務，而且台灣AI伺服器可於本地供應鏈生產，具有不受出口關稅成本影響的優勢，因此在台灣投資AI算力中心提供跨國區域性服務，更具市場競爭力。

是方指出，是方的聯雲智能資料中心符合AI高規格資料中心需求，預期第2季營收、獲利會優於第1季，且未來營運展望樂觀，有信心今年再次刷新營收與獲利紀錄。

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