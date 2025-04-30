光電永續協會改選出爐 大亞董座沈尚弘擔任新理事長

太陽光電產業永續發展協會(以下稱：光電永續協會)於4月30日召開會員大會，進行第二屆理監事改選，選出新任理事長，由大亞（1609）集團董事長沈尚弘高票當選。會中同時選出兩位副理事長，分別由外資永鑫能源董事長李豪(Leo Seewald)與本土廠商雲豹能源合夥人之一的副總經理譚宇軒擔任。另外，泓德能源旗下的星星電力總經理關婷怡與和暄綠能總經理王文蔚則擔任常務理事。

會員大會餐敘有多位貴賓蒞臨，包括經濟部次長何晉滄、能源署代理署長李君禮、台電總經理王耀庭及能源署、工研院、台電等多位長官蒞臨，六大光電公協會，包括光電發電系統公會理事長廖禎松、全國商業總會能源發展推動委員會主任委員蔡宗融也都前來共襄盛舉。

光電永續協會4月30日舉辦第一屆第四次會員大會暨理監事改選，除例行性議案外，會中選出第二屆理事17位、候補理事3位；監事5位、候補監事2位。接著再舉行第二屆第一次理監事會，選出理事長、常務理事與常務監事，並且當天由能源署代理署長李君禮監交，交接儀式圓滿完成。

新任理事長沈尚弘是台灣綠能推手之一。畢業於台大電機、赴美取得埃默里大學企管碩士學位的他，1988年銜父命回台，2003年接班，並在十年前啟動企業轉型策略。將近七十歲的大亞集團從傳統產業的電線電纜，轉型為綠色能源的串接者與綠能推動者，更成為綠能生產、儲存與管理的資優生。

現階段大亞集團持有的光電裝置容量為212MW；儲能建置與開發申設達217M，光儲(光電設施結合儲能)則有31.28M，為台灣最大光儲業者，是當前最積極參與綠能發展的業者之一。

本屆理監事會，除了有「綠能大使」之稱的沈尚弘接任理事長外，另一個亮點是，由「外國人」擔任協會副理事長，永鑫能源董事長李豪(Leo)，是一位擁有台灣身分證的加拿大人，他過去曾擔任美國商會執行長，在台灣居住逾11年。熱愛台灣文化的他，不但全台灣跑透透，對台灣本土文化比許多台灣人還了解，中文也相當流利。

作為美商知名資產管理公司貝萊德集團在台灣的負責人，李豪於2022年接任永鑫能源董事長一職，協助貝萊德在台灣開發綠能。永鑫是台灣系統開發建置領導者，已建置超過370MW的大規模太陽能及儲能案場。

另一位副理事長，是由光電永續協會最年輕的理事──雲豹能源集團副總經理譚宇軒擔任。譚宇軒雖然年輕，卻已經是台灣綠能的老將，他於2012年就進軍日本開發綠能市場，有著豐富的國際經驗，他與團隊將雲豹進行了兩次關鍵轉型，打造雲豹成為最具彈性多元布局的綠能業者之一，跨足再生能源、儲能、淨零碳排放等多元領域，為台灣邁向2050年淨零排放做出貢獻。

此外，同樣兼具彈性元布局，最積極開拓海外市場的泓德能源，也請出集團大將、星星電力總經理關婷怡擔任光電永續協會的常務理事；為美國領導基礎建設投資基金(I Squared Capital) 在台100%持股台灣子公司的和暄綠能，其總經理王文蔚在台灣綠能產業深耕數十年，對台灣綠能發展頗有見解與願景，他們都願意為台灣再生能源的發展付出心力。

太陽光電產業永續發展協會於民國111年1月11日成立，是由具有開發或建置100MW單一案場能力或持有龐大案場的一級太陽能源業者發起，有「百M俱樂部」之稱，短短三年間，會員家數從23家增長至73家。

協會成員除了有專注綠能的本土業者，如寶晶、雲豹、泓德、眾崴、向陽、三地等，大企業轉型綠能發展，如中租、台泥與大亞，還有多家國際知名的外資綠能業者，如韋能、寶島陽光、澳商麥格理的百利富能源、德商天鷹資本，及新加入的英國石油旗下的天和能源及日商富通電力，都視光電永續協會為跟政府與社會溝的重要民間團體。

由沈尚弘帶領的新理監事會將接棒創會理事長蔡佳晋的理監事會所打下的堅實基礎，持續秉持協會「光電生生不息、環境代代永續」的核心理念，持續優化互利、互信的溝通平台，促進政府對光電政策的推展，大眾對綠能相關的認知與認同，讓環境永續的理念可以普及到每位民眾，讓台灣真正做到普惠綠能，建立共存共榮的淨零環境。