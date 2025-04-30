台積電首季發明專利305件居冠 應材等申請創單季新高

經濟部表示，今年第1季台積電發明專利申請305件居冠，已連6年排名第1，其次依序為南亞科、台達電，其中台達電件數和排名均創單季新高。外國申請人方面，美國應材、日本鎧俠、美商科林研發等公司皆寫下單季最佳紀錄，突顯台灣在全球半導體生產與研發中的戰略角色。

經濟部智慧財產局今天發布114年第1季智慧財產權趨勢，報告分析專利商標整體申請趨勢和本國人專利申請概況。

智慧局表示，今年第1季受理申請3種專利案合計1萬7063件，較去年同期增加1%，其中發明專利1萬2202件、新型專利3232件、設計專利1629件。本、外國人3種專利件數占比各為47%及53%；本國人件數年減少2%，外國人則增加5%。

商標受理註冊申請為2萬1099件，因1件商標申請案可以指定多個類別，實際申請類別數為2萬7445類，增加2%。其中本國人占77%，外國人為23%。

本國人發明專利方面，智慧局表示，今年第1季申請4355件，其中企業為3534件。觀察發明專利前10大申請人，台積電申請305件位居第1，其他依序是南亞科127件、台達電82件、群創80件、友達76件、瑞昱72件、鴻海69件、聯發科59件、英業達54件及宏碁47件。

智慧局進一步指出，台積電自109年第1季起，已連續6年排序第1；此外，台達電不論件數或排名均為該公司單季史上表現最佳。

設計專利前5大申請人方面，智慧局表示，本國人設計專利申請682件，前5大申請人以聯府塑膠27件居冠，其他依序是唐虞22件、宏碁18件、皇冠金屬12件、統亞電子、愛進化、欣大園藝及家登均為9件。其中，聯府塑膠已連續2年位居首位，愛進化及家登均為首次進入前5大。

此外，外國人發明專利申請7847件，觀察前5大國家和地區，以日本申請案3538件居冠，依序為美國1624件、南韓828件、中國大陸706件及德國230件。該5大國家和地區件數均為正成長，其中，日本及南韓分別較去年同期增加213件及113件，顯示對台灣市場重視程度日益提升。

智慧局表示，發明專利前10大外國申請人中，美國應用材料申請263件，位居第1，其次依序是日本東京威力236件、南韓韓領221件、南韓三星電子198件、日本日東電工154件、日本鎧俠153件、美國高通144件、日本富士軟片91件、美商科林研發89件及日本松下知識產權經營72件。

智慧局分析，美國應用材料已連續3年位居外國人首位，連同日本東京威力、日本鎧俠、美商科林研發及日本松下知識產權經營等共5家公司，分別創下各該公司單季史上最高紀錄，除了突顯台灣在全球半導體生產與研發中的戰略角色，吸引周邊設備供應商等在此加強其技術與市場的保護以外，台灣也因具備科技實力及智財保護完善，吸引外商前來布局。