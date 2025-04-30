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蘋果公布財報前 市調機構估今年全球智慧手機銷售略降

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

蘋果即將公布財報，Counterpoint Research先行整理蘋果首季表現，包括受到iPhone 16e 熱銷帶動，蘋果首季在全球智慧手機銷量上居冠；另外蘋果在日本、印度、東南亞、中東及非洲市場，展現雙位數成長，顯示其在新興市場的強勁滲透力。

至於在美國、歐洲及中國大陸等核心市場的手機銷售，首季則持平或小幅下降，反映市場飽和及競爭壓力。另外搭載AI功能的M4晶片MacBook系列需求旺盛，帶動蘋果Mac出貨量年增17%。美中關稅戰也讓蘋果在中國大陸市場備受挑戰，尤其大陸本土品牌價格競爭加劇，導致蘋果在大陸出貨量年減7.7%。

至於今年展望，Counterpoint Research 認為，受到經濟不確定性與關稅影響需求，尤其是在美國市場，預期2025 年全球智慧型手機市場將略微下滑。

智慧型手機 蘋果

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