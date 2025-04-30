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應客戶要求 封測大廠日月光也計畫揮軍美國設封裝廠
全球封測龍頭日月光投控（3711）今日首度鬆口將應客戶邀請評估設立美國產線，但公司強調目前仍處於初步討論階段，尚未有具體時程或規模，但強調未來若有投資決策，將以有經濟規模效益為評估關鍵，服務項目有可能是台灣現有服務的延伸。
日月光投控財務長董宏思是在主持法說會透露，日月光集團前進美國設立封裝廠的新計畫。稍早日月光集團因應台積電在亞利桑那州建廠，配合後段先進封裝與台積電對接，原考慮在墨西哥瓜達拉哈拉大都市區的Tonalá市，購買Axis 2工業園區內土地，準備興建封裝廠，不過日月光集團營運稍早表示暫緩這項計畫，顯示美國川普政府MAGA政策，打亂很多企業原有的計畫。
董宏思強調，川普政府發動關稅戰後，目前至於美中貿易環境與對等關稅影響，董宏思坦言，部分客戶確實於第一季提前拉貨以應對潛在關稅風險，但並非所有需求都能提前處理，因此難以具體量化環境帶來的影響，目前觀察到的客戶行為仍屬穩定，公司將持續觀察政策帶來的影響。
至於法人關注市場傳聞客戶下修CoWoS訂單，董宏思強調，目前並未觀察到客戶需求有所變化，公司仍處於追趕需求階段，公司先進封裝產能建置計畫仍依照原訂時程，資本支出金額也與先前預估相當，長期來看，仍對AI及相關需求成長抱持高度信心。
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