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應客戶要求 封測大廠日月光也計畫揮軍美國設封裝廠

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光。 聯合報系資料照
日月光。 聯合報系資料照

全球封測龍頭日月光投控（3711）今日首度鬆口將應客戶邀請評估設立美國產線，但公司強調目前仍處於初步討論階段，尚未有具體時程或規模，但強調未來若有投資決策，將以有經濟規模效益為評估關鍵，服務項目有可能是台灣現有服務的延伸。

日月光投控財務長董宏思是在主持法說會透露，日月光集團前進美國設立封裝廠的新計畫。稍早日月光集團因應台積電在亞利桑那州建廠，配合後段先進封裝與台積電對接，原考慮在墨西哥瓜達拉哈拉大都市區的Tonalá市，購買Axis 2工業園區內土地，準備興建封裝廠，不過日月光集團營運稍早表示暫緩這項計畫，顯示美國川普政府MAGA政策，打亂很多企業原有的計畫。

董宏思強調，川普政府發動關稅戰後，目前至於美中貿易環境與對等關稅影響，董宏思坦言，部分客戶確實於第一季提前拉貨以應對潛在關稅風險，但並非所有需求都能提前處理，因此難以具體量化環境帶來的影響，目前觀察到的客戶行為仍屬穩定，公司將持續觀察政策帶來的影響。

至於法人關注市場傳聞客戶下修CoWoS訂單，董宏思強調，目前並未觀察到客戶需求有所變化，公司仍處於追趕需求階段，公司先進封裝產能建置計畫仍依照原訂時程，資本支出金額也與先前預估相當，長期來看，仍對AI及相關需求成長抱持高度信心。

日月光投控財務長董宏思首度鬆口公司將應客戶要求評估赴美設立封裝廠。本報資料照片
日月光投控財務長董宏思首度鬆口公司將應客戶要求評估赴美設立封裝廠。本報資料照片

台積電 日月光 美國

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