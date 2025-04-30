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亞東工業氣體華亞新廠動土 提升先進製程所需電子級氣體產量

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
亞東工業氣體於華亞科技園區舉辦新廠動土典禮。圖／亞東工業氣體提供
亞東工業氣體於華亞科技園區舉辦新廠動土典禮。圖／亞東工業氣體提供

亞東工業氣體日前於華亞科技園區進行新廠動土典禮，廠房落成後將能就近提供超高純度的氮氣、氧氣與氬氣給鄰近的半導體客戶。得益於節能科技與最新的模組化設備，此新廠落成後將大幅提升亞東原有華亞基地之電子級氮氣量能，滿足AI趨勢所推動的先進製程電子級氣體需求增長。

華亞新廠為亞東繼2024年落成的司馬庫斯廠、觀音二氧化碳回收設備後，最新啟動的大型投資專案。亞東現有的華亞基地自2012年起及長期供應高品質的電子級氮氣與氧氣產品給半導體客戶，是園區內的重要工業氣體供應來源。

由於採用新型模組化設備，此華亞專案不僅將大幅縮短建造時間，還能提高營運彈性，同時生產電子級氮氣、氧氣、氬氣和液態氮，使製程效率提高近5%。

亞東工業氣體總裁Olivier LETESSIER表示，「支持半導體產業成長是液空集團的ADVANCE重點策略之一，隨著AI應用的增長，客戶對於高品質工業氣體的需求也隨之增加。作為半導體產業的長期支持者，亞東很榮幸能持續擴張支持客戶需求，並透過引進最新技術，盡可能地減少對環境的影響，共同實現液空集團與半導體產業對創新及永續的承諾」。

AI 半導體

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