聚焦AI時代 台灣如何站上全球浪潮高峰？

AI永續仰賴跨界合作與全方位策略結合，如何整合關鍵技術，讓 AI模型在邊緣設備上高效運作，實現微電網中的智慧能源管理？台達電研發「AI貨櫃型資料中心」，提供企業快速部署、節能高效的解方，與企業一同邁向創新與永續並行的AI未來。

台達電贊助《天下雜誌》主辦的「2025 AI趨勢論壇」今天登場，以「科技新秩序．產業新賽局」為主軸，邀請來自政府、產業、學界與國際極具影響力的講者，深入剖析AI從普及到自主應用，對產業變革與國家競爭力的深遠影響。

全球各地在支援AI服務時，普遍面臨的挑戰在於「穩定電力」或「韌性電網」。然此發展要件，正是歐洲受訪企業首要挑戰。在亞太地區，能源消耗與碳足跡則被視為最大的障礙。

台達電董事長暨執行長鄭平表示：AI崛起讓資料中心用電翻倍，2024年全球用電佔比是1.5%，預計2030年全球資料中心用電力將翻倍達945 TWh，這個數值幾乎是日本一整年的用電量，而這只是保守估計。

台達電「AI貨櫃型資料中心」的靈活調度，整合了電力與散熱問題，也極具低延遲高機密的特性，可滿足企業需要快速、易部屬的建置方案。

論壇也邀請到《經濟學人》亞太區科技與創新總編輯羅斯（Charles Ross）主講，他以綠色韌性的挑戰（Green Resilience Challenge）為題，引用輝達（NVIDIA）永續發展負責人暨企業永續資深總監Josh Parker的訪談：「我們的下游合作夥伴認為，新資料中心選址時，能源供應的可用性是最關鍵的因素。」

今年2月「巴黎AI峰會」發起了永續AI聯盟：有47家科技公司、14個國家，以及國際能源署（IEA）、聯合國開發計畫署（UNDP）等國際組織，聚焦AI啟動經濟的機會以及落實推動AI與環境的平衡。

美國的四大雲端服務供應商（CSP）皆已設定淨零排放目標；歐盟「AI大陸行動計畫」（AI Continent Action Plan）今年4月初剛啟動，Al Act特別強調綠色運算，並要求2026年起揭露AI模型的能源使用資訊；中國也預計在2025年底，資料中心PUE 降至1.5，再生能源利用率提高10%。

中華電信董事長簡志誠認為，掌握未來市場與政策趨勢，得讓AI助力企業，首先要跳脫「工具思維」，轉向「策略導向」，讓AI成為企業文化的一部分。

數位與淨零同時並進的雙軸轉型已成策略：利用AI大數據與自動化提升營運效率、強化決策品質與創新商機的「數位轉型」；以及應用AI達到減碳、循環經濟與透明治理來提升企業韌性與信任度的「永續轉型」，真正實現 ESG 與營運績效的雙贏。

活動現場吸引約300位企業人士、學者專家與青年學子共襄盛舉，企盼在快速變動的世界中，為台灣尋找AI的立足點與前行方向。