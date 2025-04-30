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台達董座鄭平：AI市場高速成長 電網韌性為重要挑戰

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
台達董事長鄭平表示，台達今年初加入國際永續AI聯盟（Coalition For Sustainable AI），是台灣首家參與的企業。本報資料照片
台達董事長鄭平表示，台達今年初加入國際永續AI聯盟（Coalition For Sustainable AI），是台灣首家參與的企業。本報資料照片

由台達支持、經濟學人集團旗下Economist Impact撰寫的全球研調報告「Greening intelligence: Charting the future of sustainable AI」今(30)日發表。台達電董事長暨執行長鄭平今出席論壇活動時，以「AI時代的能源永續」為題發表演說，他表示，「AI市場高速成長，氣候變遷的挑戰卻日益嚴峻，更凸顯環境永續的重要。台達透過支持國際級的研調單位，以產業實務的視角，希望讓問題及解決方案能夠被更深刻的討論。」

台達指出，報告透過調查全球逾六百家AI供應鏈、應用端企業的洞見，並深度訪談多家AI領導企業，探討電網韌性、能源效率、邊緣運算、跨域合作等關鍵議題，希望能幫助更多產業夥伴了解如何兼顧AI發展與永續的平衡。

鄭平說，呼應報告的重要觀察，台達以科技創新協助永續AI的推進，包括強化電網韌性的微電網，以及為邊緣運算設計的AI貨櫃型資料中心等，並以實際行動呼籲產業夥伴攜手前行，今年初正式加入國際永續AI聯盟（Coalition For Sustainable AI），是台灣首家參與企業。

Economist Impact亞太區科技與創新總編輯Charles Ross表示，AI的能源需求正快速攀升，但實現永續AI的路徑仍未成形。我們很榮幸在台達的支持下，能發表這份具有產業代表性的全球調查報告。此次受訪者中，逾四成為C-level為高階主管或董事會成員，近四分之三來自年營收超過5億美元的企業，讓我們得以洞察產業邁向永續的主要挑戰，以及不同區域、供應端與需求端的觀點差異，進而尋找實際可行的解方。

Charles Ross引用報告指出，AI的能源效率將變得更加重要。44%的受訪者認為，目前AI的能源效率對其相關營運或提供的解決方案已具重要性，若展望未來一年，比例更上升至78%。

從AI供應鏈的角度，38%受訪者認為電網韌性與穩定供電是永續AI的挑戰，42%希望透過採用邊緣運算以提升能效。AI應用企業方面，96%受訪者期望AI供應商在未來一年內須具備永續目標。未來企業導入AI除了提升能源效率、優化基礎設施及能源稽核等多管齊下，更有賴生態系夥伴共同合作，擁抱AI帶來的智慧應用，同時兼顧永續發展。

AI 台達電

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