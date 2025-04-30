簡立峰：透過 AI 與軟體 推動製造業「台灣+N」模式

美國啟動關稅政策讓台灣IT製造業者紛紛赴美發展，引發產業外移憂慮。Google前台灣董事總經理、Appier獨立董事簡立峰指出，在AI時代，製造業要從本地製造變成AI與「台灣+N」，轉向國際化。以AI與軟體定義工廠生產線，即使台積電（2330）赴美生產，成本也控制在增加10%以內，台灣製造業應發展為在台灣研發、海外設點，以遠端協讓全球人才成為台灣製造的一環。

簡立峰參加天下雜誌舉辦「2025 AI趨勢論壇」，以「AI新趨勢與台灣軟體機會」發表演講。他指出，AI賦能高階製造業者可以往海外各地發展，透過軟體定義工廠產線的方式，Tesla、台積電都能在各地生產產品。未來的製造業就是軟體控制，只要軟體更新，製造方式與流程也能更新，台積電晶圓廠靠著軟體工程，遠在南京廠也能改善良率，甚至更好。

他表示，目前往海外設點的都是高階製造業者，可以透過高毛利轉移建廠成本，高階製造業也能帶頭打群架，以共同平台方式帶其他製造業擴大市場。美國關稅政策對台灣來說也是關鍵時刻，因為不只是美國，可能如歐洲或其他地區也會要求。台灣要轉型往全球製造業發展，未來會是軟體管理在台灣，生產硬體據點在各地，台灣與遠端工廠就像遠端操控無人機的協同方式，這也是未來產業趨勢。