資策會整合跨域能量 全面領航台灣 AI、淨零、資安、數位信任發展

財團法人資訊工業策進會（資策會）作為台灣數位轉型的關鍵推手，近年來透過旗下各研究所的跨域整合與前瞻研發，在人工智慧（AI）、淨零永續、數位信任、資安韌性及人才培育等關鍵領域展現豐碩成果，不僅為產業注入創新動能，更全面助攻台灣提升數位國力，鞏固在全球科技供應鏈中的重要地位。

面對全球2050淨零碳排目標，資策會數位轉型研究院（數轉院）以「數位體驗」與「淨零永續」為核心，積極扮演產業推手。在淨零方面，數轉院成功與國際接軌，推動PACT碳排資料交換框架，與日本富士通的合作更打通台日供應鏈碳排數據合規路徑，已輔導上百家製造與電子業者減碳達3.7萬公噸。同時，「主動式節能服務」已導入超過3.2萬戶家庭，年減碳量達8,000公噸。

在數位體驗方面，數轉院成立「未來體驗創新實驗室（FEEL LAB）」，匯聚國際能量，打造「數位李登輝」計畫，讓歷史人物透過AI與民眾互動；並將數位科技導入北港媽祖遶境等文化活動，屢獲國際設計大獎肯定，展現台灣文化科技軟實力。

AI是驅動產業革新的核心引擎。資策會軟體技術研究院（軟體院）聚焦數據與AI技術，建構台灣首座「數位軟體基盤（DSP）」，提供穩定的數位基礎建設，並積極與日本電氣通信大學等國際機構合作，投入AI與量子計算前瞻研究。

資策會人工智慧研究院（AI院）則致力將AI從雲端推向產業現場，研發物理AI「Lumiii Dog AI System」，並以「AI+X」模式打造Lumiii AI工具平台，已成功應用於健康照護、法律科技等領域，協助產業快速導入AI。為確保AI發展可信賴，兩院亦共同投入AI信任治理，開發「Lumiii Compliance」系統強化晶片資安合規，並建立多個評測中心，建構安全可信的AI生態。

在「資安即國安」的共識下，資策會資安科技研究所（資安所）作為台灣指標性資安機構，聚焦供應鏈安全、晶片資安（獲國際SESIP及PSA認證）、AI模型安全及後量子密碼等前瞻技術，協助逾500家企業強化防護，帶領產業進軍國際供應鏈。

資策會科技法律研究所（科法所）則從法制面提供關鍵支撐，建立獲台積電、聯發科等大廠採用的「TIPS台灣智財管理標準」，以及獲司法單位採納的「重要數位資料治理暨管理制度規範（EDGS）」，並推動《電子簽章法》修訂、《無人載具科技創新實驗條例》落地應用，完善數位信任法規環境與創新實驗場域。

數位轉型成功的關鍵在於人才與政策。資策會數位教育研究所（教研所）跳脫傳統培訓，以「指引、顧問、驗證」為核心，聚焦培育「AI知識工作者」，聯手百家夥伴建構人才發展生態系，並導入ISO 17024國際標準，積極拓展國際合作，為台灣培育接軌全球的數位人才。

資策會產業情報研究所（MIC）則扮演國家級智庫，長期為政府部會提供AI、數位信任、淨零轉型等關鍵政策建言，並發展數位轉型顧問服務，鏈結國際智庫，協助台灣產業洞察趨勢、應對挑戰。

展望未來，資策會將持續整合旗下各研究所的專業能量，深化在AI、淨零、資安、數位信任等領域的研發與應用，強化人才培育與國際鏈結，扮演好政府智庫與產業夥伴的角色，全方位驅動台灣數位創新，在全球科技競爭的浪潮中，引領台灣產業邁向永續、智慧的新紀元。