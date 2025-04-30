蘋果財報將發布 研究機構預估 M4 晶片刺激蘋果 Mac 出貨

蘋果財報會議即將召開， 研究機構出具最新預估M4晶片刺激蘋果Mac出貨。

Counterpoint Research 出具最新蘋果2025年第一季重點整理分析，預估蘋果首次在2025年第一季引領全球智慧型手機銷量（sell-through），受到非傳統季度推出的 iPhone 16e 熱潮推動。

該機構分析，蘋果來自新興市場擴張在日本、印度、東南亞、中東及非洲市場，蘋果展現雙位數增長，顯示其在新興市場的強勁滲透力。

核心市場挑戰，該機構分析，蘋果美國、歐洲及中國等核心市場銷售持平或小幅下降，反映市場飽和及競爭壓力。至於Mac與AI動能搭載AI功能的M4晶片MacBook系列需求旺盛，帶動蘋果Mac出貨量年增17%。

中國市場挑戰方面，該機構分析，補貼門檻限制高階機款價格超出政府補貼範圍，影響市場吸引力。

中國本地品牌競爭：中國本土品牌價格競爭加劇，導致蘋果在中國出貨量年減7.7%。

不過該機構預期，在生成式 AI 熱潮帶動下，Apple 新一代 M4 晶片的 MacBook 系列表現搶眼，帶動 Mac 整體出貨年增達 17%。

未來展望，該機構預估，受經濟不確定性與關稅影響需求，尤其是在美國市場，預期 2025 年全球智慧型手機市場將略微下滑。Counterpoint Research 最新預測2025 年全年智慧型手機出貨量將呈現小幅年減的趨勢。