快訊

王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

川普政府爆動用郵局抓移民！神秘單位曝光 幫調包裹照、查IP帳戶

整理包／準備好了嗎？白沙屯媽祖「粉紅超跑」明登轎 日程、禁忌一文掌握

蘋果財報將發布 研究機構預估 M4 晶片刺激蘋果 Mac 出貨

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

蘋果財報會議即將召開， 研究機構出具最新預估M4晶片刺激蘋果Mac出貨。

Counterpoint Research 出具最新蘋果2025年第一季重點整理分析，預估蘋果首次在2025年第一季引領全球智慧型手機銷量（sell-through），受到非傳統季度推出的 iPhone 16e 熱潮推動。

該機構分析，蘋果來自新興市場擴張在日本、印度、東南亞、中東及非洲市場，蘋果展現雙位數增長，顯示其在新興市場的強勁滲透力。

核心市場挑戰，該機構分析，蘋果美國、歐洲及中國等核心市場銷售持平或小幅下降，反映市場飽和及競爭壓力。至於Mac與AI動能搭載AI功能的M4晶片MacBook系列需求旺盛，帶動蘋果Mac出貨量年增17%。

中國市場挑戰方面，該機構分析，補貼門檻限制高階機款價格超出政府補貼範圍，影響市場吸引力。

中國本地品牌競爭：中國本土品牌價格競爭加劇，導致蘋果在中國出貨量年減7.7%。

不過該機構預期，在生成式 AI 熱潮帶動下，Apple 新一代 M4 晶片的 MacBook 系列表現搶眼，帶動 Mac 整體出貨年增達 17%。

未來展望，該機構預估，受經濟不確定性與關稅影響需求，尤其是在美國市場，預期 2025 年全球智慧型手機市場將略微下滑。Counterpoint Research 最新預測2025 年全年智慧型手機出貨量將呈現小幅年減的趨勢。

智慧型手機 蘋果

延伸閱讀

蘋果慘遭川普狠咬一口

因關稅可能衝擊需求 三星電子放棄對本季提出業績展望

台積美國新廠第3廠破土動工 商務部長蘋果輝達AMD同慶

英特爾強化合作 成立兩聯盟

相關新聞

台達董座鄭平：AI市場高速成長 電網韌性為重要挑戰

由台達支持、經濟學人集團旗下Economist Impact撰寫的全球研調報告「Greening intelligenc...

簡立峰：透過 AI 與軟體 推動製造業「台灣+N」模式

美國啟動關稅政策讓台灣IT製造業者紛紛赴美發展，引發產業外移憂慮。Google前台灣董事總經理、Appier獨立董事簡立...

資策會整合跨域能量 全面領航台灣 AI、淨零、資安、數位信任發展

財團法人資訊工業策進會（資策會）作為台灣數位轉型的關鍵推手，近年來透過旗下各研究所的跨域整合與前瞻研發，在人工智慧（AI...

蘋果財報將發布 研究機構預估 M4 晶片刺激蘋果 Mac 出貨

蘋果財報會議即將召開， 研究機構出具最新預估M4晶片刺激蘋果Mac出貨。

微星伺服器亮相 2025 OCP EMEA 峰會 驅動新一代資料中心

全球伺服器技術領導品牌MSI微星（2377）參加2025 OCP EMEA高峰會，於展位A19發表其最新符合ORv3規範...

聯發科首季每股純益18.43元 優於預期 股價卻收黑

聯發科（2454）今日公布第1季財報，單季毛利率48.1%，季減0.4個百分點，稅後純益295.29億元，季增23.3%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。