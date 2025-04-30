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聯發科首季每股純益18.43元 優於預期 股價卻收黑
聯發科（2454）今日公布第1季財報，單季毛利率48.1%，季減0.4個百分點，稅後純益295.29億元，季增23.3%，每股純益18.43元。
聯發科第1季營收1533.12億元，季增11.1%，也較去年同期增加14.9%，超越1408億元至1518億元的營運目標。
聯發科第1季每股純益18.43元，優於前一季的14.95元，低於去年同期的19.85元。聯發科表示，第1季純益、純益率與每股純益較前季增加，主要因本季營收較前季高。但比去年同期減少，主要因去年同期受惠一次性項目致毛利基期較高，以及本季研發投入費用增加。
聯發科本月11日舉行天璣開發者大會MDDC 2025，正式亮相5G Agentic AI晶片天璣9400+，作為小改款升級，今日法說會市場將聚焦聯發科在旗艦級晶片市場市占率以及。美國川普政府發動關稅戰對全球經濟的影響及聯發科因應對策。
聯發科今日收盤價1350元、下跌20%，跌幅1.45%。
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