微星伺服器亮相 2025 OCP EMEA 峰會 驅動新一代資料中心

全球伺服器技術領導品牌MSI微星（2377）參加2025 OCP EMEA高峰會，於展位A19發表其最新符合ORv3規範以及高密度多節點伺服器平台。新一代產品以OCP認可的DC-MHS開放架構為基礎並支援最新AMD EPYC 9005系列處理器，專為現代資料密集型資料中心所設計，強調運算密度、能源效率與系統可擴展性，滿足下一代資料中心運算應用的核心需求。

微星科技企業平台解決方案 總經理許言聞表示，微星很榮幸能透過參與Open Compute專案（OCP），積極投入開放創新與永續發展，我們持續推動開放標準、資料中心導向設計以及模組化伺服器架構等核心理念，使得微星能夠根據客戶的特定需求快速開發產品，成為推動下一代基礎架構發展的可靠夥伴，提供可擴展且高效能的解決方案。

現場發表的Open Compute CD281-S4051-X2產品，為一款21吋且符合ORv3規範的2OU雙節點伺服器，專為超大規模雲端部署所打造。每個節點搭載最高TDP達500W的單路AMD EPYC 9005系列處理器，支援12組DDR5記憶體插槽與最多12個PCIe 5.0 E3.S NVMe硬體槽，擁有卓越的記憶體頻寬、儲存密度與資料吞吐效率。搭配EVAC（Extended Volume Air Cooling）處理器散熱器與ORv3 48VDC供電架構，此平台實現優異的散熱效能與能源效率，成為下一代雲端資料中心最佳選擇。

同時展出的 Core Compute CD270-S4051-X4 則為一款2U 4節點高密度伺服器，基於OCP DC-MHS架構的設計專為雲端運算環境所優化。此伺服器每個節點支援單路AMD EPYC 9005系列處理器，12組DDR5記憶體插槽與3個PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe硬碟槽，能在有限的空間中實現強大計算效能與靈活高速儲存。其模組化架構設計、支援400W氣冷的EVAC散熱技術以及內建的OCP NIC，提供了優異散熱表現與高速網路連接，助力雲端服務營運邁向高效升級。

微星作為 OCP官方認可的方案提供者 ，持續推動開放標準與資料中心設計的創新。眾多的微星伺服器平台已獲得OCP Inspired認證，進一步證明微星能夠快速交付客製化解決方案，滿足客戶特定需求。這一認證也彰顯了微星在推動開放計算生態系統創新方面的持續承諾。