快訊

王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

川普政府爆動用郵局抓移民！神秘單位曝光 幫調包裹照、查IP帳戶

整理包／準備好了嗎？白沙屯媽祖「粉紅超跑」明登轎 日程、禁忌一文掌握

微星伺服器亮相 2025 OCP EMEA 峰會 驅動新一代資料中心

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星伺服器亮相2025 OCP EMEA峰會，驅動新一代資料中心動能。微星／提供
微星伺服器亮相2025 OCP EMEA峰會，驅動新一代資料中心動能。微星／提供

全球伺服器技術領導品牌MSI微星（2377）參加2025 OCP EMEA高峰會，於展位A19發表其最新符合ORv3規範以及高密度多節點伺服器平台。新一代產品以OCP認可的DC-MHS開放架構為基礎並支援最新AMD EPYC 9005系列處理器，專為現代資料密集型資料中心所設計，強調運算密度、能源效率與系統可擴展性，滿足下一代資料中心運算應用的核心需求。

微星科技企業平台解決方案 總經理許言聞表示，微星很榮幸能透過參與Open Compute專案（OCP），積極投入開放創新與永續發展，我們持續推動開放標準、資料中心導向設計以及模組化伺服器架構等核心理念，使得微星能夠根據客戶的特定需求快速開發產品，成為推動下一代基礎架構發展的可靠夥伴，提供可擴展且高效能的解決方案。

現場發表的Open Compute CD281-S4051-X2產品，為一款21吋且符合ORv3規範的2OU雙節點伺服器，專為超大規模雲端部署所打造。每個節點搭載最高TDP達500W的單路AMD EPYC 9005系列處理器，支援12組DDR5記憶體插槽與最多12個PCIe 5.0 E3.S NVMe硬體槽，擁有卓越的記憶體頻寬、儲存密度與資料吞吐效率。搭配EVAC（Extended Volume Air Cooling）處理器散熱器與ORv3 48VDC供電架構，此平台實現優異的散熱效能與能源效率，成為下一代雲端資料中心最佳選擇。

同時展出的 Core Compute CD270-S4051-X4 則為一款2U 4節點高密度伺服器，基於OCP DC-MHS架構的設計專為雲端運算環境所優化。此伺服器每個節點支援單路AMD EPYC 9005系列處理器，12組DDR5記憶體插槽與3個PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe硬碟槽，能在有限的空間中實現強大計算效能與靈活高速儲存。其模組化架構設計、支援400W氣冷的EVAC散熱技術以及內建的OCP NIC，提供了優異散熱表現與高速網路連接，助力雲端服務營運邁向高效升級。

微星作為 OCP官方認可的方案提供者 ，持續推動開放標準與資料中心設計的創新。眾多的微星伺服器平台已獲得OCP Inspired認證，進一步證明微星能夠快速交付客製化解決方案，滿足客戶特定需求。這一認證也彰顯了微星在推動開放計算生態系統創新方面的持續承諾。

伺服器 微星

延伸閱讀

台積美國新廠第3廠破土動工 商務部長蘋果輝達AMD同慶

日本淪川普關稅談判白老鼠？專家曝美日各自盤算 可能6月G7峰會拍板

英特爾攜手合作夥伴 積極搶攻PC處理器市場

【重磅快評】在野峰會前喊傳首謀者 劉世芳失算了嗎？

相關新聞

台達董座鄭平：AI市場高速成長 電網韌性為重要挑戰

由台達支持、經濟學人集團旗下Economist Impact撰寫的全球研調報告「Greening intelligenc...

簡立峰：透過 AI 與軟體 推動製造業「台灣+N」模式

美國啟動關稅政策讓台灣IT製造業者紛紛赴美發展，引發產業外移憂慮。Google前台灣董事總經理、Appier獨立董事簡立...

資策會整合跨域能量 全面領航台灣 AI、淨零、資安、數位信任發展

財團法人資訊工業策進會（資策會）作為台灣數位轉型的關鍵推手，近年來透過旗下各研究所的跨域整合與前瞻研發，在人工智慧（AI...

蘋果財報將發布 研究機構預估 M4 晶片刺激蘋果 Mac 出貨

蘋果財報會議即將召開， 研究機構出具最新預估M4晶片刺激蘋果Mac出貨。

微星伺服器亮相 2025 OCP EMEA 峰會 驅動新一代資料中心

全球伺服器技術領導品牌MSI微星（2377）參加2025 OCP EMEA高峰會，於展位A19發表其最新符合ORv3規範...

聯發科首季每股純益18.43元 優於預期 股價卻收黑

聯發科（2454）今日公布第1季財報，單季毛利率48.1%，季減0.4個百分點，稅後純益295.29億元，季增23.3%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。