苗豐強：2025年將是聯強全⾯搶攻市場、奮進躍升的⼀年

聯強（2347）即將於5月29日舉行股東會，營業報告書出爐。聯強董事長苗豐強指出，2024年將是歷史發展上具有關鍵轉折意義的⼀年！全球多國發生政經板塊遽變，接連帶給世界震撼，但全球也迎來十年⼀遇的重⼤科技創新，AI、電動車與多項新科技帶來無限新的商機與願景，2025年將是聯強全⾯搶攻市場、奮進躍升的⼀年。

苗豐強表示，2024年將是歷史發展上具有關鍵轉折意義的⼀年！全球多國發生政經板塊遽變，接連帶給世界震撼；持續中的戰火不僅未見和緩，反而變本加厲；國際間貿易壁壘⾼築，連帶影響全球經貿秩序裂解重組；主要國家政府政策的不確定性提⾼，進⼀步衝擊全球經濟⾼速動盪；而能源物價多重上漲，更讓⺠生與企業營運承受龐⼤壓⼒。

另⼀方⾯，全球迎來十年⼀遇的重⼤科技創新，AI、電動車與多項新科技帶來無限新的商機與願景；創新帶來典範轉移，也伴隨產業劇烈洗牌。挑戰如影隨形，在在考驗企業經營的決策能耐！

苗豐強指出，2024年在驚濤駭浪中，聯強各事業與功能團隊不畏艱難，勇於突破，通路營銷四⼤產品範疇，包括半導體業務、商用加值業務、資訊消費業務、通訊業務，全⾯拓展，開創新局；此外，兩岸技術服務事業、通達運籌事業也都有⻑⾜進展，集團合併營收創下歷史新⾼佳績。

聯強2024年營收4,260億元、年增8%，稅後純益92.1億元、年增26%，每股純益（EPS）達5.52元。

苗豐強表示，2024也是聯強集團⾥程碑的⼀年，我們迎來理想的總部⼤樓；經歷六年的數位轉型與內部整改，聯強整體營運體質變得更加精實、輕盈、敏捷，在新⼤樓的新氣象下，2025年將是聯強全⾯搶攻市場、奮進躍升的⼀年。

聯強在2025年重要產銷政策方面，一、以MSP營運服務平台為核心，針對半導體事業、商用資訊業務、消費資訊業務、通訊業務、招募及雲服務業務等各事業領域，持續發展調校服務營運模式，提升服務品質效率，帶動業務拓展。

二、積極關注掌握AI相關應用、綠色科技、智能行動辦公等領域，拓展新商機；三、持續擴⼤運籌服務事業與企業客戶技術服務事業，開展新的價值成⻑領域；四、持續擴⼤AI智能工具應用，特別是經營決策、營運風險控管、運作品質管理等⾯向，減少低效損耗，使資源聚焦投入⾼效業務，提升經營效益。

苗豐強指出，世局變化難測，未來⾯臨的挑戰只會更趨嚴峻，聯強仍將秉持「穩健、持續、成⻑」的經營基調，不斷進化提升，淬鍊實⼒能耐，與時俱進，穩步向前。