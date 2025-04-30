受惠AI推理應用需求 慧榮首季營收近財測高標 估季增5%~10%

快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技今日公布2025年第1季財報，營收達1億6649萬美元，季減13%，年減少12%。但第1季毛利率續升至47.1%，稅後純益2027萬美元，每單位稀釋的美國存託憑證(ADS)純益0.6美元(約新台幣19元)，優於預期。

慧榮表示，於2月6日宣布5,000萬美元的股票回購計畫，期限為六個月，第1季已回購2430萬美元，每單位ADS平均價格為56.96美元。

慧榮總經理苟嘉章表示，儘管2025年第1季總體環境充滿挑戰，但營收仍接近預期的高標，毛利也持續提升。慧榮領先業界的 PCIe Gen5 SSD控制晶片在第1季需求超出預期，主要受惠於白牌伺服器製造商因應日益成長的 AI 推理需求，加速導入更多主流硬體元件；智慧型手機市場回溫及市占率提升，公司的eMMC和UFS控制晶片的需求也高於先前預估。

苟嘉章接著說，雖然受關稅與潛在貿易戰因素影響，整體經濟環境在短期內仍具挑戰性，但我們不斷透過產品多元化、開拓新市場，同時擴大在消費性、企業級、車用和工控等領域的市占率，推動穩健且可持續的長期成長。

展望未來，苟嘉章表示，隨著我們持續投入新品開發與積極拓展新市場，預期將迎來更多商機，並帶動未來幾年的營收與獲利成長。

他強調，今年公司業績將受惠於多項新品的推出，包括8通道的PCIe Gen5 SSD控制晶片、計畫於年底出貨的4通道主流級PCIe Gen5 SSD控制晶片、專為高階應用打造的UFS 4.1控制晶片，以及將於下半年量產的新款主流級UFS 2.2控制晶片。公司已於2024年底推出首款MonTitan企業級/AI級產品，預計將於今年年下半年與首批客戶合作，逐步擴大量產規模。

此外，慧榮不斷拓展車用產品線，在多個應用市場市占持續攀升。儘管整體環境在短期內將充滿挑戰，包括關稅和潛在貿易戰可能造成的衝擊，公司仍相信消費性市場在今年下半年將迎來強勁復甦，預期在新產品出貨的帶動下，我們將在年底達成10 億美元年度營收運行速度(Revenue Run-Rate)的目標。

慧榮預估今年第2季營收將介於1億7,500萬至1億8,300萬美元間，季增5%~10%，毛利率介於47%至48%之間，仍可穩定提升。