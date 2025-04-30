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受惠AI推理應用需求 慧榮首季營收近財測高標 估季增5%~10%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
慧榮科技總經理苟嘉章預期消費性市場在今年下半年將迎來強勁復甦。圖／慧榮提供
慧榮科技總經理苟嘉章預期消費性市場在今年下半年將迎來強勁復甦。圖／慧榮提供

快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技今日公布2025年第1季財報，營收達1億6649萬美元，季減13%，年減少12%。但第1季毛利率續升至47.1%，稅後純益2027萬美元，每單位稀釋的美國存託憑證(ADS)純益0.6美元(約新台幣19元)，優於預期。

慧榮表示，於2月6日宣布5,000萬美元的股票回購計畫，期限為六個月，第1季已回購2430萬美元，每單位ADS平均價格為56.96美元。

慧榮總經理苟嘉章表示，儘管2025年第1季總體環境充滿挑戰，但營收仍接近預期的高標，毛利也持續提升。慧榮領先業界的 PCIe Gen5 SSD控制晶片在第1季需求超出預期，主要受惠於白牌伺服器製造商因應日益成長的 AI 推理需求，加速導入更多主流硬體元件；智慧型手機市場回溫及市占率提升，公司的eMMC和UFS控制晶片的需求也高於先前預估。

苟嘉章接著說，雖然受關稅與潛在貿易戰因素影響，整體經濟環境在短期內仍具挑戰性，但我們不斷透過產品多元化、開拓新市場，同時擴大在消費性、企業級、車用和工控等領域的市占率，推動穩健且可持續的長期成長。

展望未來，苟嘉章表示，隨著我們持續投入新品開發與積極拓展新市場，預期將迎來更多商機，並帶動未來幾年的營收與獲利成長。

他強調，今年公司業績將受惠於多項新品的推出，包括8通道的PCIe Gen5 SSD控制晶片、計畫於年底出貨的4通道主流級PCIe Gen5 SSD控制晶片、專為高階應用打造的UFS 4.1控制晶片，以及將於下半年量產的新款主流級UFS 2.2控制晶片。公司已於2024年底推出首款MonTitan企業級/AI級產品，預計將於今年年下半年與首批客戶合作，逐步擴大量產規模。

此外，慧榮不斷拓展車用產品線，在多個應用市場市占持續攀升。儘管整體環境在短期內將充滿挑戰，包括關稅和潛在貿易戰可能造成的衝擊，公司仍相信消費性市場在今年下半年將迎來強勁復甦，預期在新產品出貨的帶動下，我們將在年底達成10 億美元年度營收運行速度(Revenue Run-Rate)的目標。

慧榮預估今年第2季營收將介於1億7,500萬至1億8,300萬美元間，季增5%~10%，毛利率介於47%至48%之間，仍可穩定提升。

控制晶片 營收

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