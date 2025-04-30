慧榮財報／第1季營收近財測高標 預估第2季將成長5%~10%

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）公布2025年第1季財報，營收達1億6,649萬美元，季減13%，年減12%。第1季毛利率47.1%，稅後淨利2,027萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘0.6美元（約新台幣19元）。慧榮科技於2月6日宣布5,000萬美元的股票回購計畫，期限為6個月，在第1季已回購2,430萬美元，每ADS平均價格為56.96美元。

儘管2025年第1季總體環境充滿挑戰，「我們營收仍接近預期的高標，毛利也持續提升」。慧榮總經理苟嘉章表示，領先業界的 PCIe Gen5 SSD控制晶片在本季需求超出預期，主要受惠於白牌伺服器製造商因應日益成長的 AI 推理需求，加速導入更多主流硬體元件。在智慧型手機市場回溫及市占率提升的雙雙帶動下，eMMC和UFS控制晶片的需求也高於先前預估。雖然受關稅與潛在貿易戰因素影響，整體經濟環境在短期內仍具挑戰性，「但我們不斷透過產品多元化、開拓新市場，同時擴大在消費性、企業級、車用和工控等領域的市佔率，推動穩健且可持續的長期成長」。

展望未來，苟嘉章表示，隨著持續投入新品開發與積極拓展新市場，預期將迎來更多商機，並帶動未來幾年的營收與獲利成長。2025年將受惠於多項新品的推出，包括8通道的PCIe Gen5 SSD控制晶片、計畫於年底出貨的4通道主流級PCIe Gen5 SSD控制晶片、專為高階應用打造的UFS 4.1控制晶片，以及將於下半年量產的新款主流級UFS 2.2控制晶片。該公司已於2024年底推出首款MonTitan企業級/AI級產品，預計將於2025年下半年與首批客戶合作，逐步擴大量產規模。此外，「我們不斷拓展車用產品線，在多個應用市場市佔持續攀升」。儘管整體環境在短期內將充滿挑戰，包括關稅和潛在貿易戰可能造成的衝擊，「我們仍相信消費性市場在2025下半年將迎來強勁復甦，預期在新產品出貨的帶動下，我們將在年底達成10億美元年度營收運行速度（Revenue Run-Rate）的目標」。

該公司預估2025年第2季營收將介於1億7,500萬至1億8,300萬美元之間，較前一季成長5%~10%，毛利率介於47%至48%之間。