亞太區最大 AI 盛會WAVE 2025 展示四大垂直領域與 AI 科技

今年亞太區最具規模與影響力的AI盛會—WAVE 2025（World AI Vision Exhibition），即將於今年7月31日至8月2日於台北世貿一館盛大舉行，本次展會主打「Connecting Worlds, Visualizing Futures」，展示四大垂直領域與四大AI科技展區，從AI晶片到生成式AI應用，從智慧製造到未來交通，為全球企業提供最完整的AI技術與市場趨勢展示。

作為全球AI領袖交流的重要平台，WAVE 2025將以 「Connecting Worlds, Visualizing Futures」 為主題，邀請來自全球的AI科技領袖、產業專家與創新企業，共同探討AI產業的最新發展與應用。

由台北市電腦公會主辦的WAVE 2025，將集結200家以上參展企業、逾300個展位，從AI晶片到生成式AI應用，從智慧製造到未來交通，為全球企業提供最完整的AI技術與市場趨勢展示。

作為亞太區最大AI產業生態系展會，近年展會規模持續成長。WAVE前身為AI TAIWAN，今年改名重新出發。

2023年的AI TAIWAN展會主打「臺灣當年度最先進AI技術」，應用涵蓋AI生活、AI健康以及AI交通等，吸引180家單位參與，3天累計45,000人次以上觀展。

2024年主題則為「 AI DRIVING NEW BUSINESS」，共有10大關鍵技術展區，包含Gen AI模型部署及生成式AI，並邀請到蕭美琴副總統親臨現場觀展、獲高度支持。2024年總計200家單位參展，國內外大廠包含台智雲、AMD、仁寶、凌羣電腦、台灣大哥大、Microsoft、富邦銀行等皆參與此盛會。

WAVE 2025展會設有四大展區，完整呈現AI生態。包含一、四大AI核心技術展區：AI 晶片、生成式 AI、視覺辨識、雲端與邊緣運算。二、四大產業應用展區：智慧製造、智慧醫療、金融科技、智慧交通。三、 政府資源專區：企業可獲得政策與補助資源，加速AI轉型落地。四、國際展區：全球AI巨頭與新創企業齊聚，探索未來AI產業生態。