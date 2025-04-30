SEMI：第1季全球矽晶圓出貨季減9% 創4季新低

國際半導體產業協會（SEMI）統計，2025年第1季全球矽晶圓出貨28.96億平方英吋，年增2.2%、季減9%，創下近4季來新低。

SEMI表示，第1季矽晶圓出貨較2024年第4季減少，主要是受季節性因素及整個供應鏈庫存累積影響。

SEMI指出，第1季12吋矽晶圓出貨年增6%，不過8吋及以下尺寸的矽晶圓出貨則較2024年第1季減少。傳統裝置需求依然疲軟，加上庫存調整，影響矽晶圓出貨放緩。

SEMI先前預期，在人工智慧（AI）用的先進矽晶圓需求持續強勁，手機和其他消費性產品需求有所改善，2025年全年矽晶圓出貨可望回升，不過仍無法回復至2022年高峰水準。