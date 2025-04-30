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宇瞻回歸COMPUTEX主展場 火力全開

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宇瞻火力全開，布局2025 COMPUTEX。圖／宇瞻提供
宇瞻火力全開，布局2025 COMPUTEX。圖／宇瞻提供

COMPUTEX台北國際電腦展近年成為眾所矚目的重點展會，宇瞻(8271)身為全球數位儲存解決方案領導品牌，將帶著最新的儲存技術與產品，例如節省能耗、響應減碳的CoreEnergy能耗調節技術、全無鉛SSD系列和BiCS 8快閃記憶體新品，以及電子紙、磁吸式SSD和超頻高達9000MT/s的電競專用DRAM，於南港展覽館一館J1217a盛大展出。藉由豐富多元的產品規劃，積極拓展海內外工控與消費應用領域的需求。

宇瞻總經理陳明達表示，這幾年隨著AI議題帶動全球關注台灣科技業的熱度，加上記憶體規格迭代更新，因此今年各家業者的展示內容都相當具有可看性，勢必吸引不少國內外參觀者到場交流，這也是宇瞻今年選擇重返主展館的原因之一。談到展場亮點產品，宇瞻針對電壓穩定推出CoreVolt 2電壓穩定技術，以及可客製化能耗表現的CoreEnergy，特別適合應對嚴峻環境或對電源管理有高度要求的應用場景。此外，強調成本控管的場域如智慧教育、智慧零售與無人機等設備多採用Raspberry Pi平台，我們亦開發可相容的特殊SSD - PT25R-Pi HAT，提供客戶兼顧高性價比與穩定表現的選擇。

自去年領先全球推出首款全無鉛系列DRAM後，宇瞻今年更進一步發表全無鉛SSD，回應國際對永續議題的高度關注，協助客戶提前部署綠色商機；而以再生材料循環利用理念打造的香氛SSD，一推出即榮獲台灣精品獎肯定，成為兼具美學與實用性的高階隨身儲存裝置。陳總經理進一步指出，預期今年DDR5普及速度將明顯加快，因此在電競產品線，宇瞻不僅推出超頻達9000MT/s的RGB DRAM，還有與ASUS TUF聯名打造的NOX系列，以及獨家開發的一體式水冷散熱解決方案，期能透過展會帶動未來成長性。

隨著AI、低碳永續及高效運算等科技浪潮持續推進，宇瞻將持續以創新為核心驅動力，推出兼具環保理念與卓越表現的儲存產品，攜手全球夥伴應對產業快速變革的挑戰。誠摯邀請各界貴賓蒞臨COMPUTEX南港展覽館一館J1217a攤位，見證宇瞻在智慧應用與永續轉型上的嶄新布局。

DRAM SSD 快閃記憶體

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