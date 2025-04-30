快訊

公幼海嘯／全數招滿 熱門幼兒園「軟實力」打動家長

越戰結束50年：橙劑毒害殘留至今，美國不負責？

又一專家指證性虐待！精神醫作證：「剴剴」眼神空洞、有憂鬱症

幣想勾結詐團 檢查局本周一已前往調查 金管會恐難放行其執照新申請

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
幣想勾結詐團，金管會檢查局本周一已前往調查。本報資料照片
幣想勾結詐團，金管會檢查局本周一已前往調查。本報資料照片

金管會主委彭金隆今日在備詢時指出，未來在虛擬資產專法中，穩定幣將以對法幣1比1的概念設定幣值；彭金隆也證實，近來涉及勾結詐團的幣想科技，已在31家提出申請名單，後續會嚴審各家所提出的申請。

而幣想科技涉勾結詐團，接下來恐難獲金管會最新的登記制放行幣商資格。

金管會檢查局長賴欣國表示，112年第四季已針對幣商金檢，並且已經在113年作出裁罰，處以150萬罰鍰，至於幣想科技，檢查局上次未安排檢查，但本周一已派員去幣想檢查。

立委黃國昌抨擊，幣想負責人施啟能BIT ASSET是陸資非法區塊鏈，部分網站還持續交易，對此彭金隆強調，現在已和檢調會同處理中。

對於穩定幣功能，他舉例，一般民眾若要投入虛擬資產，會從法幣帳戶換成穩定幣，才能和其他虛擬資產界接，例如，先換成美元的泰達幣等，再去投資其他的虛擬資產。

區塊鏈 幣想科技 金管會

延伸閱讀

台商假外資之名炒股及操弄公司經營權 證期局啟動調查

護國群山新戰略 創新板2.0助力新創接軌資本市場

證交所打造亞洲 NASDAQ

金管會盤點亞資中心初步成績單 資產規模增2.3兆

相關新聞

幣想勾結詐團 檢查局本周一已前往調查 金管會恐難放行其執照新申請

金管會主委彭金隆今日在備詢時指出，未來在虛擬資產專法中，穩定幣將以對法幣1比1的概念設定幣值；彭金隆也證實，近來涉及勾結...

英特爾宣布14A已獲多家客戶有意導入 稱製程技術獲重大里程碑

英特爾今（30）日於「Intel Foundry Direct Connect 2025」活動中，分享多個世代核心製程與...

慧榮財報／第1季營收近財測高標 預估第2季將成長5%~10%

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）公布2025年第1季財報，營收達1億6,649萬美元，季減13%，年減12%。第...

亞太區最大 AI 盛會WAVE 2025 展示四大垂直領域與 AI 科技

今年亞太區最具規模與影響力的AI盛會—WAVE 2025（World AI Vision Exhibition），即將於...

宇瞻回歸COMPUTEX主展場 火力全開

COMPUTEX台北國際電腦展近年成為眾所矚目的重點展會，宇瞻(8271)身為全球數位儲存解決方案領導品牌，將帶著最新的...

大宇資《無盡夢迴》開放預下載 李珠珢廣告花絮曝光

大宇資訊（6111）代理發行ARPG手遊巨作《無盡夢迴》，宣布將於5月7日凌晨12:00正式開放iOS與Android與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。