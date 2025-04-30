幣想勾結詐團 檢查局本周一已前往調查 金管會恐難放行其執照新申請

金管會主委彭金隆今日在備詢時指出，未來在虛擬資產專法中，穩定幣將以對法幣1比1的概念設定幣值；彭金隆也證實，近來涉及勾結詐團的幣想科技，已在31家提出申請名單，後續會嚴審各家所提出的申請。

而幣想科技涉勾結詐團，接下來恐難獲金管會最新的登記制放行幣商資格。

金管會檢查局長賴欣國表示，112年第四季已針對幣商金檢，並且已經在113年作出裁罰，處以150萬罰鍰，至於幣想科技，檢查局上次未安排檢查，但本周一已派員去幣想檢查。

立委黃國昌抨擊，幣想負責人施啟能BIT ASSET是陸資非法區塊鏈，部分網站還持續交易，對此彭金隆強調，現在已和檢調會同處理中。

對於穩定幣功能，他舉例，一般民眾若要投入虛擬資產，會從法幣帳戶換成穩定幣，才能和其他虛擬資產界接，例如，先換成美元的泰達幣等，再去投資其他的虛擬資產。