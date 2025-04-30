大宇資《無盡夢迴》開放預下載 李珠珢廣告花絮曝光

大宇資訊（6111）代理發行ARPG手遊巨作《無盡夢迴》，宣布將於5月7日凌晨12:00正式開放iOS與Android與PC端三平台預下載，更搶先公布遊戲中最受矚目的三大夢靈角色：「暴富之夢」、「死亡之夢」、「甘霖之夢」，將於夢境的起點帶領玩家一窺夢境世界的神秘魅力！此外，《無盡夢迴》代言人李珠珢專屬宣傳影片及拍攝幕後花絮同步釋出，三種造型風格各不相同，要讓粉絲玩家眼睛一亮，更為遊戲上市提前預熱造勢。

李珠珢首次Cosplay廣告及幕後花絮同步亮相

AI女神李珠珢首度以Cosplay形象詮釋《無盡夢迴》遊戲角色，化身為夢靈「暴富之夢－黛西」，邀請玩家一同入夢。拍攝過程中，李珠珢力求完美呈現，反覆調整肢體動作與角色造型，展現高度的專業精神。此外，更釋出拍攝幕後花絮影片，可以看到李珠珢穿著啦啦隊服認真活力練習的片段，以及她在拍攝現場反覆練習中文台詞、琢磨發音的專注模樣，李珠珢進一步分享：「選擇暴富之夢這個角色是因為角色設計十分美麗，更是遊戲中最受歡迎的主角，希望自己能完美扮演。」李珠珢花絮影片還加碼公布自己在《無盡夢迴》中的遊戲ID，希望玩家可以和他夢境相遇、一同冒險。更讓大家感受到女神李珠珢螢光幕後更真實、溫暖的模樣。