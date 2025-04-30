台積美國新廠第三廠已低調動土無典禮 商務部長訪廠
台積電（2330）美國新廠TSMC Arizona第三廠已低調動土並無公開典禮活動，而美國商務部長Howard Lutnick則在美國時間4月29日訪廠並由台積高階主管接待。
美國商務部發布新聞稿提到Howard Lutnick在川普政府執政百日參觀了台積電亞利桑那州製造工廠，該區域也已破土動工第3廠。
依據美國商務部新聞稿，美國商務部長Howard Lutnick參觀了台積電在亞利桑那州鳳凰城的半導體製造工廠，該公司已破土動工第三個工廠。
台積電今日回應提問提到，「我們很榮幸於美國時間4月29日接待美國商務部長Howard Lutnick到訪TSMC Arizona，由TSMC Arizona的高階主管向其致意與展示我們良好的營運進展。我們在亞利桑那州的第三座晶圓廠近日已開始動土，台積公司非常感謝美國政府對我們亞利桑那晶圓廠的支持。」
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