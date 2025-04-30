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台達電財報／第1季 EPS 3.94元 法人估全年上看17元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台達電（2308）公布第1季營收季增4.1%；毛利率為31.8%、營業利益率為11.8%，業外淨收入為16.27億元，稅後淨利102.3億元、季增42.5%，每股獲利（EPS）為3.94元，展望後市，分析師估全年EPS上看17元。

法人機構表示，台達電的AI與Data center電源產品價格與毛利率較佳，相關成長有助於整體毛利率提升，雖N公司新一代產品設計變更，致使DC to DC converter營收下滑，但AC∕DC電源需求大幅增加．整體電源營收仍會成長。

另外，台達電將備用電源產品含UPS、BBU等，歸類於基礎建設，其中，BBU Shelf絕大多數由Power Shelf廠商供應，所需要的電池模組則對外採購。GB300有機會把BBU Shelf搭配Power Shelf納為參考設計或選配。

對Power Shelf廠商而言，在GB300可供應的品項將增加。台達電為AI伺服器電源解決方案主要供應商，其市占率60%以上，將為主要受惠者。

另一方面，台達電的水冷散熱產品有水冷板、Manifold、CDU、Sidecar；CDU與RPU用的Pump可自製，亦有合作廠商。目前出貨以系統類的Sidecar為主，亦歸類於基礎建設。水冷散熱2024年營收比重低於1%，預期2025年營收比重提升至6%~7%下，預估今年EPS將成長至17元。

台達電 營收

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