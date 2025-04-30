掌握 AI 管理 商研院開「ISO/IEC 42001 AIMS實務課程」

為協助企業在導入AI技術的同時，能有效管理風險、符合法規要求、提升社會信任與競爭力，商研院數位創新學院特別開設「ISO/IEC 42001 AIMS導入與內部稽核實務課程」。商研院表示，這門課程不僅是認識新標準的一扇門，更是一場深入探索AI風險管理、治理原則與合規實務的專業學習旅程，即日起開放報名，6月4日前完成報名可享早鳥優惠。

商研院指出，當人工智慧（AI）以驚人速度改變世界，企業面臨的不僅是創新的機會，更有隨之而來的風險與責任。國際標準組織（ISO）與國際電子電機委員會（IEC）早已洞察此趨勢，於2023年12月8日正式發布全球首部針對AI管理系統的國際標準—ISO/IEC 42001，為企業在科技洪流中指引出一條穩健、可信任的成長之路。面對全球監管趨勢迅速變化，從歐盟AI法案到台灣的人工智慧基本法，企業若未能及早建立合規架構，將可能面臨不小的商業風險。導入ISO/IEC 42001，不僅能提升企業可信度、保障營運持續性，更是增強市場競爭力的關鍵。

商研院表示，「ISO/IEC 42001 AIMS導入與內部稽核實務課程」從標準條文解析出發，結合AI在企業場景中的應用案例，帶領學員掌握AI風險識別、透明度檢查、偏誤分析等核心技能，並學習將標準要求轉化為可落地的管理流程。課程以實務導向為核心，協助科技開發、風險管理及法規遵循專業人士，快速建立符合國際趨勢的可信任AI治理體系。導入ISO/IEC 42001，不僅回應市場需求，更是企業對未來負責的重要承諾。

商研院指出，課程時間為6月18日至20日（周三至周五白天），6月4日前報名可享早鳥優惠。詳細課程資訊請參考課程網址(https://reurl.cc/paajD8)，或洽詢：(02)7707-4975，人才培育組長傅小姐。