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工業富聯首季獲利年增25% AI伺服器營收年增逾5成

中央社／ 台北30日電

鴻海旗下工業富聯今天公布第1季稅後獲利人民幣52.31億元，年增24.99%，每股基本純益人民幣0.26元，其中人工智慧（AI）伺服器營收年增逾50%。工業富聯預期今年全球雲端服務商資本支出仍大幅增加，持續布局先進散熱等技術。

工業富聯第1季營收人民幣1604.15億元，年增35.16%。工業富聯說明，第1季雲端運算業務帶動主要成長動能，營收較2024年同期成長超過50%，其中人工智慧（AI）伺服器、一般伺服器營收均較去年同期成長逾50%。

若從客戶類別來看，第1季雲端服務供應商（CSP）伺服器營收年增超過60%，品牌客戶伺服器營收年增逾30%。

展望今年雲端服務市場，工業富聯預期，全球雲端服務商資本支出仍將大幅增加，全球前4大雲端服務商公布的2025年預計資本支出，已超過3200億美元，較2024年成長2位數以上百分比。

在產品布局，工業富聯指出，今年持續擴大AI產品，聚焦高速網路、高效電源和先進散熱等核心技術，發展以AI技術為核心的智慧製造。

工業富聯說明，開發投資項目包括AI整合機器人、太陽能儲能、工業自動化領域等技術，推進自動化、數位化、機器人化和智慧化發展，強化AI資料中心、高速交換機、繪圖晶片（GPU）、AI伺服器、先進液冷散熱技術等產品。

觀察全球經濟風險，工業富聯指出，可透過全球生產布局及產業鏈，以及多年在智慧製造及工業大數據累積經驗，運用AI等新興技術，因應宏觀經濟波動風險。

根據年報，2024年工業富聯主要生產製造地除了中國大陸外，也包括墨西哥、美國、越南、新加坡等地。

工業富聯 雲端服務

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