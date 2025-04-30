台積美國新廠第3廠破土動工 商務部長蘋果輝達AMD同慶

美國商務部在美國時間29日發布新聞稿提到，商務部長盧特尼克在川普政府執政百日參觀了台積電（2330）亞利桑那州製造工廠，該區域也破土動工第3廠。

依據美國商務部新聞稿，美國商務部長Howard Lutnick參觀了台積電在亞利桑那州鳳凰城的半導體製造工廠，該公司在那裡破土動工第三個工廠。

依據新聞稿，Howard Lutnick強調臺積電投資的重要性，「我們在台積亞利桑那州慶祝美國製造業的回歸。 川普總統的大膽主管和明確的方向正在以創紀錄的速度推動公司和就業回到這個國家。」

台積電董事長兼總裁魏哲家在新聞稿提到，我們很高興歡迎美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick），台積亞利桑那州廠是美國歷史上最大的單一外國直接投資，並在紀念白宮政府的頭100天時展示了運營的進展。 作為支援美國領先的智慧手機、HPC和人工智慧創新者需求的承諾的一部分，台積最近動土了第三個工廠，該工廠將向美國引入更先進的半導體能力。 感謝商務部對支援先進半導體製造生態系統的承諾。

蘋果執行長蒂姆·庫克也表示樂見其成，他在新聞稿提及，很自豪能促進更多美國高技能工作。 「作為台積亞利桑那州的第一個也是最大的客戶，我們對美國創新的未來以及它將創造的令人難以置信的機會感到興奮。」

輝達創辦人兼執行長黃仁勳Jensen Huang則在新聞稿提及，「人工智慧正在徹底改變技術堆疊的各個方面，而輝達人工智慧超級電腦是其基礎。 我們很自豪能在亞利桑那州生產我們，將人工智慧基礎設施製造帶回美國。 政府對美國製造業的支援使下一次工業革命成為可能，而且至關重要。」

超微（AMD）的董事長兼執行長蘇姿丰提到，「多年來，TSMC一直是關鍵合作伙伴，我們與研發和製造團隊的深入合作使AMD能夠始終如一地提供突破高效能計算極限的主管產品。 作為台積電N2和亞利桑那州Fab 21的主要HPC客戶，是我們如何密切合作，推動創新並提供推動計算未來的先進技術的好例子。」