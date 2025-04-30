美超微大砍財測 陸行之點名還有哪些 AI 伺服器供應商會爆雷？

29日美股主要股市大漲，但費城半導體指數大跌，美超微（Supermicro）大砍銷售及獲利預期更令市場擔憂，盤後股價持續大跌，牽動台股伺服器供應鏈表現。知名前外資分析師陸行之30日一早發布貼文，點出還有哪些AI伺服器供應商會爆雷？因台灣AI伺服器供應鏈包括廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）今年首季營收都還季增強勁，跟美超微比較類似的就是營收季減21%的英業達（2356），還有季度沒成長的技嘉（2376）。

不過，他也指出一些待解懸念，美超微是被那些客戶砍單？英業達不幫美超微代工，主要幫 HPE, DELL, Lenovo, Google, Microsoft, Amazon 代工，而Google 上週公布季增20%，年增43%的172億美元資本開支還是強勁，難道是一些CSP最近會宣布砍資本開支嗎？

以下為陸行之在臉書全文：

今天比較值得關注的是 Nvidia AI 伺服器客戶 Supermicro 大砍其1Q25 銷售及獲利預期，銷售預期從50-60億美元降至45-46億美元，EPS預期 從0.36-0.53 下調至0.16-0.17 vs. Bloomberg 分析師預期的0.48，毛利率逐季下跌2.2ppts係因把賣不出的舊產品庫存做備抵庫存損失，盤後股價大跌15%。我有幾個重點問題：

1. 公司沒說哪些客戶砍單，將訂單延期至2Q25，還是所有訂單都被推遲？還是公司暫時拿不到新產品 B200, GB200，而舊產品賣不出去？

2. 跟 H20 暫時不能賣給中國大陸客戶有沒有關係？因為 Supermicro 反而比較少找台灣廠商代工？連Nvidia 在1Q25都認列55億損失。還是轉賣到敏感地區的AI伺服器被美國政府截斷了？

3. 還有哪些AI 伺服器供應商會爆雷？但剛查了一下台灣AI伺服器供應鏈 廣達，緯創，緯穎 1Q25營收都還季增強勁，跟 Supermicro 比較類似的就是營收季減21%的英業達，還有季度沒成長的技嘉。但奇怪的是英業達不幫Supermicro 代工，主要幫 HPE, DELL, Lenovo, Google, Microsoft, Amazon 代工，而Google 上週公布季增20%，年增43%的172億美元資本開支還是強勁，難道是一些CSP最近會宣布砍資本開支嗎？

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