美商務部長參訪亞利桑那州廠 台積電展示營運進展

美國總統川普上任百日，美國商務部長盧特尼克參訪台積電位於亞利桑那州的晶圓廠。台積電表示，亞利桑那州廠是美國歷史上最大的單筆外國直接投資案，歡迎盧特尼克到訪，並向他展示亞利桑那州廠營運進展。

台積電指出，盧特尼克參訪亞利桑那州廠，由TSMC Arizona執行長王英郎及總經理卡斯塔那里斯（Rose Castanares）接待。

台積電表示，亞利桑那州第1座先進晶圓廠已經大量生產，生產美國最先進的半導體，第2座晶圓廠的建設也已經完成，第3座晶圓廠最近動土建造，將為美國帶來更先進的製程技術。

台積電亞利桑那州第1座晶圓廠去年底開始量產4奈米製程，據台積電規劃，第2座廠將採用3奈米製程，因蘋果（Apple）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）和博通（Broadcom）等客戶對AI需求強勁，進度提早至少2季，第3座廠將採用2奈米和A16製程。